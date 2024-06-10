快訊

想睡個好覺又討厭遇亂流？旅遊專家曝搭機愛訂經濟艙這些座位

被自己人騙！烏克蘭正妹申請英國庇護遇詐騙 住宿贊助成一場空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隨身氮氣咖啡瓶 輕鬆跟上氮氣咖啡的0糖潮流！

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

一杯濃醇咖啡已是許多人開始一天不可或缺的習慣。連鎖咖啡店、超商咖啡，接連推出”氮氣咖啡”。氮氣咖啡是運用高壓方式將氮氣與冷咖啡融合，改變分子製作出細膩的小泡沫，就如同加了牛奶的滑順口感以及淡淡的甜味，增加了咖啡的風味。由於不用加奶加糖，就可以達到類似的口感，深受追求體態者或者乳糖不耐...等等的族群喜愛。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

MCJOY隨身氮氣咖啡瓶打破只有專業器材才能做出氮氣咖啡的限制，讓你輕鬆在家、辦公室、露營、野餐...，隨時隨地享用美味的氮氣咖啡。 更在募資平台擁有突破300萬的佳績！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

如何製作個人口味的氮氣咖啡呢？先準備好自己喜愛的冰咖啡(冷淬、冰美式...等)，倒入隨身氮氣咖啡瓶，將收納在瓶底的氣彈轉入，靜候1分鐘或搖晃15秒，接著直立按壓出水鈕，一杯充滿泡沫層次豐富的氮氣咖啡就完成了！還有大容量分享瓶，可以多人品嘗美味的氮氣咖啡。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購48折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

咖啡 多人

延伸閱讀

與許淑華共推南投巧克力 韓國瑜：她在立院 溫度會更高

崑大應屆畢業張子軒以咖啡為志業 參賽8獎沖出回甘人生

一日限定！7-ELEVEN咖啡買7送7、先喝道手搖買1送1 週末小確幸快追

Nespresso攜手Dcard推出「社畜專屬心理測驗」🔍測出你是小人魔還是事業精靈！用一杯開運晨間咖啡提升工作運

相關新聞

隨身氮氣咖啡瓶 輕鬆跟上氮氣咖啡的0糖潮流！

一杯濃醇咖啡已是許多人開始一天不可或缺的習慣。連鎖咖啡店、超商咖啡，接連推出”氮氣咖啡”。氮氣咖啡是運用高壓方式將氮氣與冷咖啡融合，改變分子製作出細膩的小泡沫，就如同加了牛奶的滑順口感以及淡淡的甜味，增加了咖啡的風味。由於不用加奶加糖，就可以達到類似的口感，深受追求體態者或者乳糖不耐...等等的族群喜愛。

TAG Heuer人氣潛水表再進化！搭配帥氣水波紋、天文台認證機芯

夏天正式到來，瑞士豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）則端出最應景的潛水腕表新作Aquaracer Professional 300系列，分別提供日期與兩地時間功能選擇， 塑造出專業形象。

蘋果WWDC發表會倒數計時 只送不賣限定紀念品搶先曝光

蘋果WWDC全球開發者大會即將於台灣時間6月11日凌晨1點以Keynote演講揭開序幕，預計將揭曉包括iOS 18、iP...

慢遊南庄 人文饗宴

苗栗南庄是全台五座國際認證慢城之一，擁有清麗的山水風光、客家與原民文化的多元人文風貌。有行旅特別安排造訪賴唐鴉家庭美術館...

免炸版橙汁排骨好簡單 只需「3種調料」有手的都會做

到連鎖美式大賣場買豬肋排，也可以被搭訕！有網友po文表示，自己在美式大賣場的肉品冷凍櫃前 挑選豬肋排時，竟被陌生人問到，...

不只漫畫飯店 日本飯店「科爾」再開和歌山、那須高原

曾經以「漫畫飯店」在網路社群引起話題的日本「科爾飯店管理集團」，為了拓展台灣市場，近期由社長中野正純率團來台進行宣傳。中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。