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隨身氮氣咖啡瓶 輕鬆跟上氮氣咖啡的0糖潮流！
一杯濃醇咖啡已是許多人開始一天不可或缺的習慣。連鎖咖啡店、超商咖啡，接連推出”氮氣咖啡”。氮氣咖啡是運用高壓方式將氮氣與冷咖啡融合，改變分子製作出細膩的小泡沫，就如同加了牛奶的滑順口感以及淡淡的甜味，增加了咖啡的風味。由於不用加奶加糖，就可以達到類似的口感，深受追求體態者或者乳糖不耐...等等的族群喜愛。
MCJOY隨身氮氣咖啡瓶打破只有專業器材才能做出氮氣咖啡的限制，讓你輕鬆在家、辦公室、露營、野餐...，隨時隨地享用美味的氮氣咖啡。 更在募資平台擁有突破300萬的佳績！
如何製作個人口味的氮氣咖啡呢？先準備好自己喜愛的冰咖啡(冷淬、冰美式...等)，倒入隨身氮氣咖啡瓶，將收納在瓶底的氣彈轉入，靜候1分鐘或搖晃15秒，接著直立按壓出水鈕，一杯充滿泡沫層次豐富的氮氣咖啡就完成了！還有大容量分享瓶，可以多人品嘗美味的氮氣咖啡。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家上線，限時集購48折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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