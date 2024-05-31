三星推「618購物節」限定好康！入手AI機皇趁現在　再賺點數回饋

年中最大檔618購物節來襲，台灣三星為消費者推出多項限定好康，即日起至6月20日線上三星商城、6月1日至7月16日三星智慧館祭出多項優惠，輕鬆享受智慧生活。

即日起至6月20日於三星商城購買AI神機Galaxy S24旗艦系列商城限定色，加碼贈1,000元王品集團商品卡。Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB亦有限時限量近7折的甜蜜價，只要28,900元即可獲得旗艦級享受。此外，指定時段還有驚喜好物，期間限定168元限量商品：三星原廠配件2折起。

Samsung Wallet再升級，新制Samsung Rewards點數回饋機制，讓消費者線上、線下輕鬆賺取點數，除了一般消費透過Samsung Wallet支付可賺取點數，於三星商城或Samsung Shop應用程式消費亦可獲得1%點數，使用效期亦自6個月延長至36個月，服務全面進化超有感。此外，透過LINE購物下單，最高享10% LINE POINTS回饋無上限；聰明運用LINE Pay結帳，指定商品滿7,000元再回饋2%。

三星智慧館同樣寵粉，推出「全星玩家618超值享受」活動，自6月1日至7月16日凡購買指定產品滿萬元送500元、最高現折2,000元，搭配6月舊機換新機加碼最高再折5,000元，指定機型還能以最高5折的加購優惠將指定三星穿戴裝置一併帶回家，並同享三星智慧館免費延長保固1年及刷卡分期最高24期0利率，感受星級禮遇。此外，於活動期間至Samsung Members應用程式指定活動頁領取限量優惠序號，於全台三星智慧館購買指定手機或穿戴裝置，最高現折3,000元。