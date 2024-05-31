快訊

蘋果iPhone 16電池照曝光大躍進！手機保護殼、實機洩「鏡頭更巨大」

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

三星推「618購物節」限定好康！入手AI機皇趁現在　再賺點數回饋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至6月20日於三星商城購買AI神機Samsung Galaxy S24旗艦系列商城限定色，加碼贈1,000元王品餐券。圖／三星提供
即日起至6月20日於三星商城購買AI神機Samsung Galaxy S24旗艦系列商城限定色，加碼贈1,000元王品餐券。圖／三星提供

年中最大檔618購物節來襲，台灣三星為消費者推出多項限定好康，即日起至6月20日線上三星商城、6月1日至7月16日三星智慧館祭出多項優惠，輕鬆享受智慧生活。

即日起至6月20日於三星商城購買AI神機Galaxy S24旗艦系列商城限定色，加碼贈1,000元王品集團商品卡。Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB亦有限時限量近7折的甜蜜價，只要28,900元即可獲得旗艦級享受。此外，指定時段還有驚喜好物，期間限定168元限量商品：三星原廠配件2折起。

Samsung Wallet再升級，新制Samsung Rewards點數回饋機制，讓消費者線上、線下輕鬆賺取點數，除了一般消費透過Samsung Wallet支付可賺取點數，於三星商城或Samsung Shop應用程式消費亦可獲得1%點數，使用效期亦自6個月延長至36個月，服務全面進化超有感。此外，透過LINE購物下單，最高享10% LINE POINTS回饋無上限；聰明運用LINE Pay結帳，指定商品滿7,000元再回饋2%。

三星智慧館同樣寵粉，推出「全星玩家618超值享受」活動，自6月1日至7月16日凡購買指定產品滿萬元送500元、最高現折2,000元，搭配6月舊機換新機加碼最高再折5,000元，指定機型還能以最高5折的加購優惠將指定三星穿戴裝置一併帶回家，並同享三星智慧館免費延長保固1年及刷卡分期最高24期0利率，感受星級禮遇。此外，於活動期間至Samsung Members應用程式指定活動頁領取限量優惠序號，於全台三星智慧館購買指定手機或穿戴裝置，最高現折3,000元。

●附註：詳細優惠活動內容以官網、活動網頁、門市公告為準。

即日起至6月20日於三星商城購買Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB有限時限量近7折的甜蜜價，只要28,900元即可獲得旗艦級享受。圖／三星提供
即日起至6月20日於三星商城購買Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB有限時限量近7折的甜蜜價，只要28,900元即可獲得旗艦級享受。圖／三星提供
年中最大檔618購物節來襲，台灣三星為消費者推出多項限定好康。圖／三星提供
年中最大檔618購物節來襲，台灣三星為消費者推出多項限定好康。圖／三星提供
三星Samsung Wallet再升級，全新Samsung Rewards點數回饋機制上線。圖／三星提供
三星Samsung Wallet再升級，全新Samsung Rewards點數回饋機制上線。圖／三星提供

LINE 消費者

延伸閱讀

第一小時租金優惠最低0元！Volkswagen投入百輛Golf新車上架LINE GO自遊租

他傳不雅片給前女友讓她「好怕怕」 檢認是「恐嚇」依法起訴

影／投資群組成員天天喊感恩當富翁 高雄阿伯衝動砸錢險匯264萬

台灣大揪LINE攻預約服務

相關新聞

夏日泳衣攻略！4大身型女性「3S挑選法」輕鬆找到命定款

夏天之際，少不了陽光、沙灘和泳池派對，Pinkoi為亞洲女性精選全球設計泳裝設計品牌，並建議參考「3S挑選法」找到最適合...

全國電子台東店6/1開幕！限時5天「全館家電9折」　還有限時拍賣1元起標

全國電子台東店將於6月1日開幕，打造超過百坪的3C家電複合式賣場，並精心規劃情境式家電展示空間，設有各大品牌主題形象區、...

燦坤「618 AI購物節」登場！5大電視品牌「周末限定」限時限量下殺58折起

為迎接年中最大促銷檔618購物節、Computex大展到來，燦坤「618 AI購物節」自6月1日至6月18日開跑，單筆消...

三星推「618購物節」限定好康！入手AI機皇趁現在　再賺點數回饋

年中最大檔618購物節來襲，台灣三星為消費者推出多項限定好康，即日起至6月20日線上三星商城、6月1日至7月16日三星智...

限時5天！7-ELEVEN推會員雙優惠活動　門市購物滿額贈「好禮3選1」

搶攻2024年最後一個連假商機，逾6,950家7-ELEVEN門市不僅推出熱門商品折扣，6月6日至6月10日更特別為OP...

TTE旅展 / KKday限量1折、買1送1、答題下單再抽機票

2024 TTE台北旅展盛大展開，KKday線上線下雙軌並進，線上旅展同步推出第二波十周年慶活動，祭出全站93折、下殺一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。