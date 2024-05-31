快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

限時5天！7-ELEVEN推會員雙優惠活動　門市購物滿額贈「好禮3選1」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
搶攻2024年最後一個連假商機，7-ELEVEN門市不僅推出熱門商品折扣，6月6日至6月10日更特別為OPENPOINT會員祭出雙優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
搶攻2024年最後一個連假商機，7-ELEVEN門市不僅推出熱門商品折扣，6月6日至6月10日更特別為OPENPOINT會員祭出雙優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

搶攻2024年最後一個連假商機，逾6,950家7-ELEVEN門市不僅推出熱門商品折扣，6月6日至6月10日更特別為OPENPOINT會員祭出雙優惠活動，其中針對端午節應景的粽子，即日起實體門市開賣4款單入的冷藏粽，一次蒐羅南部粽、北部粽，主打「免沾手」、「微波加熱即可食用」，不論個人還是小家庭都能免負擔、免囤貨，一次品嘗到多元口味，再搭配必備的靈魂醬料如甜辣醬、老饕推薦淋油膏等吃法，24小時就近到7-ELEVEN一次滿足。

7-ELEVEN自6月6日至6月10日限時5天推出「Fun粽一夏端午節會員雙優惠活動」，OPENPOINT會員購買指定12大類別商品享滿額立折、加贈點，最高回饋價值120元；活動期間全店結帳金額滿999元再享好禮3選1，除了最受歡迎贈品「五月花厚棒衛生紙（1串）」強勢回歸外，更首度新增消暑冰飲品「Niseko牛奶巧酥雪糕盒冰1盒」、「AB優酪乳517ml（原味）2瓶」，贈品數量有限、送完為止。不僅如此，活動期間加碼推出CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2杯100元、CITY PRIMA中杯精品美式2杯100元、農心香辣海鮮烏龍麵（袋）買2送2、韓國熊津玉米鬚茶買2送2等多元豐富優惠組合。

每逢端午飄粽香，7-ELEVEN除了預購與星級飯店、地方名店、台菜餐廳等合作推出逾30款粽類選擇，即日起實體門市也開賣單入微波加熱即可食用的南、北部冷藏粽，像是去年一週熱銷破萬顆的「免沾手肉粽」，以及今年首度引進知名傳統品牌「呷七碗鮑魚海陸粽」，限量2萬份，可吃到整顆鮑魚，料好實在，6月11日前購買指定粽子商品搭配冷藏湯品現折10元。同時7-ELEVEN超過120間天素地蔬複合店門市全新上架3入一組的「飄香栗子粽」，滿足吃粽多元選擇。

到7-ELEVEN不僅可同時擁有南部粽、北部粽甚至素食粽，端午必備沾醬今年也推出合購價優惠，不管是肉粽必備靈魂醬料甜辣醬、豐年果糖或老饕推薦淋上油膏等吃法，都可就近到門市一次滿足。即日起至6月25日購買四季釀造油膏（300ml）、愛之味甜辣醬（165g）享合購價89元優惠。

此外，「OPENPOINT行動隨時取」6月5日至6月12日限時8天推出「端午放縱一夏」活動，CITY CAFE濃萃美式咖啡買6送3，限量10萬組；CITY CAFE濃萃拿鐵買6送3，限量10萬組；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買6送3，限量5萬組；CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買6送3，限量5萬組；CITY燕麥指定系列－大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶買6送3，限量5萬組。（精品咖啡、現萃茶僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，詳細兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN超過120間天素地蔬複合店門市全新上架3入一組的「飄香栗子粽」，售價189元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超過120間天素地蔬複合店門市全新上架3入一組的「飄香栗子粽」，售價189元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN北部2,400家門市限定販售「呷七碗招牌北部粽（盒）」，售價75元，限量3萬份，售完為止；6月11日前搭配冷藏指定湯品省10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN北部2,400家門市限定販售「呷七碗招牌北部粽（盒）」，售價75元，限量3萬份，售完為止；6月11日前搭配冷藏指定湯品省10元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首度引進「呷七碗鮑魚海陸粽」，可吃到整顆鮑魚，售價99元，限量2萬份，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首度引進「呷七碗鮑魚海陸粽」，可吃到整顆鮑魚，售價99元，限量2萬份，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」6月5日至6月12日限時8天推出「端午放縱一夏」活動。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」6月5日至6月12日限時8天推出「端午放縱一夏」活動。圖／7-ELEVEN提供
到7-ELEVEN不僅可同時享受南部粽、北部粽、素食粽，端午必備沾醬今年也推出限時合購價優惠。圖／7-ELEVEN提供
到7-ELEVEN不僅可同時享受南部粽、北部粽、素食粽，端午必備沾醬今年也推出限時合購價優惠。圖／7-ELEVEN提供
6月6日至6月10日限時5天，OPENPOINT會員購買指定12大類別商品享滿額立折、加贈點，最高回饋價值120元。圖／7-ELEVEN提供
6月6日至6月10日限時5天，OPENPOINT會員購買指定12大類別商品享滿額立折、加贈點，最高回饋價值120元。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 粽子

延伸閱讀

一日限定！7-ELEVEN咖啡買7送7、先喝道手搖買1送1 週末小確幸快追

端午佳節將至 竹縣府規畫近40場次社福親子活動

宜蘭傳藝端午瘋玩「龍舟三鐵」 本週末搶先暖場體驗「包粽」

馬祖踩線延期 福州旅遊協會：端午期間辦重要活動

相關新聞

張學友開唱「最後搶票機會」文化部出手：警方到場查緝黃牛

歌神張學友第5度「攻蛋」，周五起連續3周在台北小巨蛋開唱，演唱會門票場場秒殺。主辦單位近日清算黃牛帳號、取消異常帳號購買...

限時5天！7-ELEVEN推會員雙優惠活動　門市購物滿額贈「好禮3選1」

搶攻2024年最後一個連假商機，逾6,950家7-ELEVEN門市不僅推出熱門商品折扣，6月6日至6月10日更特別為OP...

TTE旅展 / KKday限量1折、買1送1、答題下單再抽機票

2024 TTE台北旅展盛大展開，KKday線上線下雙軌並進，線上旅展同步推出第二波十周年慶活動，祭出全站93折、下殺一...

手機碼1、7、6、3 王品贈雙重海味！西堤比YA送野餐墊

6月進入畢業季，正適合與好友相聚吃飯，王品牛排、夏慕尼、西堤牛排分別推出優惠方案。

漫步林蔭道 Roger Vivier盛夏泡芙包 大曬法式甜美

熾熱的艷陽、海灘邊的細沙、樹蔭下的清幽，在在都是度假之所以令人嚮往的原因。Roger Vivier發表2024 High...

力推寵物友善空間城市 屏縣97間商家、公私機構獲認證

為打造屏東縣為寵物友善城市，縣府今年1月起開辦寵物友善空間標章，近半年來，已有97間商家和公私機構審查合格，6月1日起開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。