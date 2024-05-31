限時5天！7-ELEVEN推會員雙優惠活動　門市購物滿額贈「好禮3選1」

搶攻2024年最後一個連假商機，逾6,950家7-ELEVEN門市不僅推出熱門商品折扣，6月6日至6月10日更特別為OPENPOINT會員祭出雙優惠活動，其中針對端午節應景的粽子，即日起實體門市開賣4款單入的冷藏粽，一次蒐羅南部粽、北部粽，主打「免沾手」、「微波加熱即可食用」，不論個人還是小家庭都能免負擔、免囤貨，一次品嘗到多元口味，再搭配必備的靈魂醬料如甜辣醬、老饕推薦淋油膏等吃法，24小時就近到7-ELEVEN一次滿足。

7-ELEVEN自6月6日至6月10日限時5天推出「Fun粽一夏端午節會員雙優惠活動」，OPENPOINT會員購買指定12大類別商品享滿額立折、加贈點，最高回饋價值120元；活動期間全店結帳金額滿999元再享好禮3選1，除了最受歡迎贈品「五月花厚棒衛生紙（1串）」強勢回歸外，更首度新增消暑冰飲品「Niseko牛奶巧酥雪糕盒冰1盒」、「AB優酪乳517ml（原味）2瓶」，贈品數量有限、送完為止。不僅如此，活動期間加碼推出CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2杯100元、CITY PRIMA中杯精品美式2杯100元、農心香辣海鮮烏龍麵（袋）買2送2、韓國熊津玉米鬚茶買2送2等多元豐富優惠組合。

每逢端午飄粽香，7-ELEVEN除了預購與星級飯店、地方名店、台菜餐廳等合作推出逾30款粽類選擇，即日起實體門市也開賣單入微波加熱即可食用的南、北部冷藏粽，像是去年一週熱銷破萬顆的「免沾手肉粽」，以及今年首度引進知名傳統品牌「呷七碗鮑魚海陸粽」，限量2萬份，可吃到整顆鮑魚，料好實在，6月11日前購買指定粽子商品搭配冷藏湯品現折10元。同時7-ELEVEN超過120間天素地蔬複合店門市全新上架3入一組的「飄香栗子粽」，滿足吃粽多元選擇。

到7-ELEVEN不僅可同時擁有南部粽、北部粽甚至素食粽，端午必備沾醬今年也推出合購價優惠，不管是肉粽必備靈魂醬料甜辣醬、豐年果糖或老饕推薦淋上油膏等吃法，都可就近到門市一次滿足。即日起至6月25日購買四季釀造油膏（300ml）、愛之味甜辣醬（165g）享合購價89元優惠。

此外，「OPENPOINT行動隨時取」6月5日至6月12日限時8天推出「端午放縱一夏」活動，CITY CAFE濃萃美式咖啡買6送3，限量10萬組；CITY CAFE濃萃拿鐵買6送3，限量10萬組；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買6送3，限量5萬組；CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買6送3，限量5萬組；CITY燕麥指定系列－大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶買6送3，限量5萬組。（精品咖啡、現萃茶僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，詳細兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）