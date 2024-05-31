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福隆沙雕季45座主題沙雕今登場 福隆生活節同步嗨翻夏天

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。記者游明煌／攝影
2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。記者游明煌／攝影

2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，今起到10月13日為期136天的展期，邀請15位國內外沙雕師，合力打造出45座主題沙雕，逾40位人物形象角色。廣受大家喜愛的熊大、兔兔、莎莉等，以黃金沙雕呈現出各種有趣的故事。

今年沙雕季開幕福容大飯店福隆舉辦，除了有福隆沙雕季作品的亮相以外，還有連續三年由東北角管理處所舉辦的福隆生活節也同時揭幕，從6月起到10月，嗨翻整個夏天。

福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏表示，福隆沙雕祭為台灣重要的藝術展覽之一，近年來也開始與國際型IP合作，期待打造出具藝術創作又能結合大眾娛樂的活動，帶動地方聲量與觀光效益。

交通部觀光署主秘方正光說，福隆生活節為福隆夏季年度盛會，今年透過自行車騎遊及沙雕季、音樂會等主題系列活動，鼓勵民眾搭乘火車至福隆，騎乘舊草嶺環狀線、貢寮雙溪線等多元自行車路線，感受福隆最道地的景點特色。

6月1、2日推出開幕慶活動，12歲以下孩童，只要搭配活動主題的周邊元素就可享免費入場。今年活動期間自5月31起到10月13日止，以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，共展出45座作品，其中包含1座主雕、38座主題沙雕、4座品牌沙雕以及1座祈福沙雕。

廣受大家喜愛的熊大、兔兔、莎莉以及他們的好朋友們，也將以黃金沙雕呈現出各種有趣的故事與大家見面；而全球知名的「BT21」也將帶來一系列活潑的派對形象作品；而外型小巧、生性樂觀的「minini」也成為沙雕作品區的一大亮點。詳情請上福容大飯店福隆臉書查詢：https://www.facebook.com/fullonhotelfulong

2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。記者游明煌／攝影
2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。記者游明煌／攝影
2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。記者游明煌／攝影
2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。記者游明煌／攝影
2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。記者游明煌／攝影
2024福隆國際沙雕藝術季今天在福隆沙灘登場，今年以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。記者游明煌／攝影

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