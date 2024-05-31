TTE旅展 / KKday限量1折、買1送1、答題下單再抽機票

2024 TTE台北旅展盛大展開，KKday線上線下雙軌並進，線上旅展同步推出第二波十周年慶活動，祭出全站93折、下殺一折與買一送一起等超值優惠，且每日限量一折爆品推出即秒殺，並帶動商品流量雙倍成長，最受歡迎的產品類型為日韓機票、交通票券、景點票券與一日遊體驗。

TTE台北旅展期間，KKday將分別進駐韓國觀光公社、泰國觀光局展館設立專屬攤位，並針對兩大目的地推出現場下殺折扣，韓國部分主打釜山五日來回機票6,688元起、首爾五日來回機票6,999元起、濟州五日來回機票9,900元起，通通免萬元就能出國。另有首爾機加酒自由行13,500元起、釜山迷你團體行程23,900元起，韓國體驗行程則推薦「DMZ非軍事區之旅」、「慶州一日遊」以及K-POP粉絲必朝聖的「2024釜山亞洲文化節」，韓國商品消費滿2,000元可折200元、滿4,000元折450元。

此外，泰國野推出體驗行程買一送一起優惠，包含「曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊」、「大城瑪哈泰寺一日遊」、「北碧府桂河大橋一日遊」，並推薦美食饗宴、度假住宿、特色行程、便利服務等商品，現場消費滿額即享折價，滿3,000元折250元、滿4,000元折400元，四天旅展期間也將於每日下午15:10-15:30於泰國觀光局展館舞台區舉辦KKday專屬舞台活動，將送出眾多驚喜好禮。

此外，為回饋會員，KKday即日起至6月2日推出「韓國冷知識大會考」活動，使用官方APP在指定商品頁答題下單，全對者就有機會抽中釜山或首爾來回機票，答錯也有機會獲得KKday獨家行李束帶，並送出限量韓國自組團一日遊行程85折優惠碼。

KKday十周年活動頁：

https://www.kkday.com/zh-tw/promo/KKday10Anniversary?cid=7360

KKday韓國冷知識大會考：