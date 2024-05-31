快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TTE旅展 / KKday限量1折、買1送1、答題下單再抽機票

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
泰國推出體驗行程買一送一起優惠，包含「曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊」、「大城瑪哈泰寺一日遊」、「北碧府桂河大橋一日遊」。圖為曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊。圖/KKday提供
泰國推出體驗行程買一送一起優惠，包含「曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊」、「大城瑪哈泰寺一日遊」、「北碧府桂河大橋一日遊」。圖為曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊。圖/KKday提供

2024 TTE台北旅展盛大展開，KKday線上線下雙軌並進，線上旅展同步推出第二波十周年慶活動，祭出全站93折、下殺一折與買一送一起等超值優惠，且每日限量一折爆品推出即秒殺，並帶動商品流量雙倍成長，最受歡迎的產品類型為日韓機票、交通票券、景點票券與一日遊體驗。

TTE台北旅展期間，KKday將分別進駐韓國觀光公社、泰國觀光局展館設立專屬攤位，並針對兩大目的地推出現場下殺折扣，韓國部分主打釜山五日來回機票6,688元起、首爾五日來回機票6,999元起、濟州五日來回機票9,900元起，通通免萬元就能出國。另有首爾機加酒自由行13,500元起、釜山迷你團體行程23,900元起，韓國體驗行程則推薦「DMZ非軍事區之旅」、「慶州一日遊」以及K-POP粉絲必朝聖的「2024釜山亞洲文化節」，韓國商品消費滿2,000元可折200元、滿4,000元折450元。

此外，泰國野推出體驗行程買一送一起優惠，包含「曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊」、「大城瑪哈泰寺一日遊」、「北碧府桂河大橋一日遊」，並推薦美食饗宴、度假住宿、特色行程、便利服務等商品，現場消費滿額即享折價，滿3,000元折250元、滿4,000元折400元，四天旅展期間也將於每日下午15:10-15:30於泰國觀光局展館舞台區舉辦KKday專屬舞台活動，將送出眾多驚喜好禮。

此外，為回饋會員，KKday即日起至6月2日推出「韓國冷知識大會考」活動，使用官方APP在指定商品頁答題下單，全對者就有機會抽中釜山或首爾來回機票，答錯也有機會獲得KKday獨家行李束帶，並送出限量韓國自組團一日遊行程85折優惠碼。

KKday十周年活動頁：

https://www.kkday.com/zh-tw/promo/KKday10Anniversary?cid=7360

KKday韓國冷知識大會考：

https://www.kkday.com/zh-tw/product/156414?cid=7360

韓國部分主打釜山五日來回機票6,688元起、首爾五日來回機票6,999元起、濟州五日來回機票9,900元起。圖為釜山膠囊列車。圖/KKday提供
韓國部分主打釜山五日來回機票6,688元起、首爾五日來回機票6,999元起、濟州五日來回機票9,900元起。圖為釜山膠囊列車。圖/KKday提供

機票 行程

延伸閱讀

TTE台北旅展搶好康！馬祖館推機加酒5499起 現場抽來回機票

鳳梨銷韓有象鼻蟲科幼蟲？防檢署：查無資訊待確認

賴清德出席旅展 業者當面喊話：循序漸進重啟兩岸旅遊

韓國bb.q炸雞「免費吃1年」！拉亞漢堡也要賣香蕉了

相關新聞

張學友開唱「最後搶票機會」文化部出手：警方到場查緝黃牛

歌神張學友第5度「攻蛋」，周五起連續3周在台北小巨蛋開唱，演唱會門票場場秒殺。主辦單位近日清算黃牛帳號、取消異常帳號購買...

限時5天！7-ELEVEN推會員雙優惠活動　門市購物滿額贈「好禮3選1」

搶攻2024年最後一個連假商機，逾6,950家7-ELEVEN門市不僅推出熱門商品折扣，6月6日至6月10日更特別為OP...

TTE旅展 / KKday限量1折、買1送1、答題下單再抽機票

2024 TTE台北旅展盛大展開，KKday線上線下雙軌並進，線上旅展同步推出第二波十周年慶活動，祭出全站93折、下殺一...

手機碼1、7、6、3 王品贈雙重海味！西堤比YA送野餐墊

6月進入畢業季，正適合與好友相聚吃飯，王品牛排、夏慕尼、西堤牛排分別推出優惠方案。

漫步林蔭道 Roger Vivier盛夏泡芙包 大曬法式甜美

熾熱的艷陽、海灘邊的細沙、樹蔭下的清幽，在在都是度假之所以令人嚮往的原因。Roger Vivier發表2024 High...

力推寵物友善空間城市 屏縣97間商家、公私機構獲認證

為打造屏東縣為寵物友善城市，縣府今年1月起開辦寵物友善空間標章，近半年來，已有97間商家和公私機構審查合格，6月1日起開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。