手機碼1、7、6、3 王品贈雙重海味！西堤比YA送野餐墊

6月進入畢業季，正適合與好友相聚吃飯，王品牛排、夏慕尼、西堤牛排分別推出優惠方案。

6/3至7/14期間，不分平假日，手機號碼符合「1、7、6、3」任一碼，到「王品牛排」內用消費2客套餐，出示手機號碼畫面，即款待價值688元的「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」一份，嚴選鮮嫩魷魚炙烤出甘甜，並保有彈性口感，搭配外層金黃的2顆飽滿干貝，同時品嘗雙重海味。

鐵板燒「夏慕尼」也祭出豐盛海味款待好友，6月3日至7月31日期間，平日到全台夏慕尼內用消費2客套餐，出示任一象徵海洋的「藍色」物品，即享一份價值980元的「南法雙人海鮮盤」，包含鮮甜的現煎北海道干貝、藍鑽蝦、龍虎石斑與海王螺，佐以主廚特調檸檬奶油醬汁。活動詳情以品牌官網說明為準。