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漫步林蔭道 Roger Vivier盛夏泡芙包 大曬法式甜美
熾熱的艷陽、海灘邊的細沙、樹蔭下的清幽，在在都是度假之所以令人嚮往的原因。Roger Vivier發表2024 High Summer盛夏系列，在創意總監Gherardo Felloni發想下，結合甜美色彩與自高級時裝轉譯的細膩工藝，散發法式摩登的實穿、低調與精緻。
「生活之樂」（joie de vivre）是本季系列的風格定錨，無論鞋履、包款多具有搶眼造型、粉嫩明亮色彩與扎實的工藝細節，並帶來Viv' Choc泡芙包、拉菲草編涼鞋、Viv' by the Sea涼鞋，以及Viv’ Choc包袋等推薦單品。亮點包款首推表面具「紮染效果」（Tie-dye）漸變色彩的Viv’ Choc泡芙包。包款自高級時裝得到啟發，運用70塊柔軟的Nappa皮革手製，其中金屬方扣再以8條褶皺固定，內裡則以不同材料按特定順序堆疊，因而展現外表無縫線的澎鬆飽滿，共有丁香紫色、粉紅色和奶油黃色等款式選擇。
近年夏日大為風行的拉菲草編涼鞋則綴以Roger Vivier經典的水晶飾扣，讓海灘或街道漫步時營造輕奢氛圍。線條更為輕柔的Viv’ by the Sea涼鞋則將品牌方扣固定於小牛皮鞋面。不容錯過的還有兩款Tres Vivier拉菲草鑽扣水桶包與Tres Vivier拉菲草鑽扣手拿包，包款本體選用了不同色階深淺的拉菲草，因此帶來活潑的層次感，加上水鑽鑽扣的晶瑩光潔與拉菲草的質樸天然形成對比，因而讓人愜意遊走在時髦街道或鄉間小徑間。
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