漫步林蔭道 Roger Vivier盛夏泡芙包 大曬法式甜美

熾熱的艷陽、海灘邊的細沙、樹蔭下的清幽,在在都是度假之所以令人嚮往的原因。Roger Vivier發表2024 High Summer盛夏系列,在創意總監Gherardo Felloni發想下,結合甜美色彩與自高級時裝轉譯的細膩工藝,散發法式摩登的實穿、低調與精緻。

「生活之樂」(joie de vivre)是本季系列的風格定錨,無論鞋履、包款多具有搶眼造型、粉嫩明亮色彩與扎實的工藝細節,並帶來Viv' Choc泡芙包、拉菲草編涼鞋、Viv' by the Sea涼鞋,以及Viv’ Choc包袋等推薦單品。亮點包款首推表面具「紮染效果」(Tie-dye)漸變色彩的Viv’ Choc泡芙包。包款自高級時裝得到啟發,運用70塊柔軟的Nappa皮革手製,其中金屬方扣再以8條褶皺固定,內裡則以不同材料按特定順序堆疊,因而展現外表無縫線的澎鬆飽滿,共有丁香紫色、粉紅色和奶油黃色等款式選擇。