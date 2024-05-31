漫步林蔭道 Roger Vivier盛夏泡芙包 大曬法式甜美

熾熱的艷陽、海灘邊的細沙、樹蔭下的清幽，在在都是度假之所以令人嚮往的原因。Roger Vivier發表2024 High Summer盛夏系列，在創意總監Gherardo Felloni發想下，結合甜美色彩與自高級時裝轉譯的細膩工藝，散發法式摩登的實穿、低調與精緻。

「生活之樂」（joie de vivre）是本季系列的風格定錨，無論鞋履、包款多具有搶眼造型、粉嫩明亮色彩與扎實的工藝細節，並帶來Viv' Choc泡芙包、拉菲草編涼鞋、Viv' by the Sea涼鞋，以及Viv’ Choc包袋等推薦單品。亮點包款首推表面具「紮染效果」（Tie-dye）漸變色彩的Viv’ Choc泡芙包。包款自高級時裝得到啟發，運用70塊柔軟的Nappa皮革手製，其中金屬方扣再以8條褶皺固定，內裡則以不同材料按特定順序堆疊，因而展現外表無縫線的澎鬆飽滿，共有丁香紫色、粉紅色和奶油黃色等款式選擇。