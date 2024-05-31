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漫步林蔭道 Roger Vivier盛夏泡芙包 大曬法式甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Roger Vivier Tres Vivier拉菲草鑽扣手拿包，66,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Tres Vivier拉菲草鑽扣手拿包，66,000元。圖／Roger Vivier提供

熾熱的艷陽、海灘邊的細沙、樹蔭下的清幽，在在都是度假之所以令人嚮往的原因。Roger Vivier發表2024 High Summer盛夏系列，在創意總監Gherardo Felloni發想下，結合甜美色彩與自高級時裝轉譯的細膩工藝，散發法式摩登的實穿、低調與精緻。

「生活之樂」（joie de vivre）是本季系列的風格定錨，無論鞋履、包款多具有搶眼造型、粉嫩明亮色彩與扎實的工藝細節，並帶來Viv' Choc泡芙包、拉菲草編涼鞋、Viv' by the Sea涼鞋，以及Viv’ Choc包袋等推薦單品。亮點包款首推表面具「紮染效果」（Tie-dye）漸變色彩的Viv’ Choc泡芙包。包款自高級時裝得到啟發，運用70塊柔軟的Nappa皮革手製，其中金屬方扣再以8條褶皺固定，內裡則以不同材料按特定順序堆疊，因而展現外表無縫線的澎鬆飽滿，共有丁香紫色、粉紅色和奶油黃色等款式選擇。

近年夏日大為風行的拉菲草編涼鞋則綴以Roger Vivier經典的水晶飾扣，讓海灘或街道漫步時營造輕奢氛圍。線條更為輕柔的Viv’ by the Sea涼鞋則將品牌方扣固定於小牛皮鞋面。不容錯過的還有兩款Tres Vivier拉菲草鑽扣水桶包與Tres Vivier拉菲草鑽扣手拿包，包款本體選用了不同色階深淺的拉菲草，因此帶來活潑的層次感，加上水鑽鑽扣的晶瑩光潔與拉菲草的質樸天然形成對比，因而讓人愜意遊走在時髦街道或鄉間小徑間。

源自巴黎的Roger Vivier，結合法式摩登精神，實穿也時髦。圖／Roger Vivier提供
源自巴黎的Roger Vivier，結合法式摩登精神，實穿也時髦。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 米白色皮革拼接拉菲草鑽扣厚底涼鞋，價格店洽。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier 米白色皮革拼接拉菲草鑽扣厚底涼鞋，價格店洽。圖／Roger Vivier提供
透過甜美色彩與扎實的工藝細節，Roger Vivier帶來2024盛夏系列，帶人漫步於海灘、鄉間或城市林蔭間。圖／Roger Vivier提供
透過甜美色彩與扎實的工藝細節，Roger Vivier帶來2024盛夏系列，帶人漫步於海灘、鄉間或城市林蔭間。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv Chou丁香紫紮染迷你泡芙包，12萬8,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv Chou丁香紫紮染迷你泡芙包，12萬8,000元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier Viv by the Sea粉色皮革涼鞋，34,200元。圖／Roger Vivier提供
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