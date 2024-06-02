金曲歌后之爭！「她」呼聲最高 網看好睽違多年二封



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「金曲最佳華語女歌手」話題的網路聲量表現，帶您了解五位金曲歌后入圍者的聲量排行。

日前第35屆金曲獎公布入圍名單，其中「最佳華語女歌手」的頭銜將由誰奪得又格外受到社群矚目，擔任本屆金曲評審團主席的資深音樂製作人陳子鴻更透露「進到複審的人太多，太多票數分散」，表示最終入選的五位女歌手都是一時之選，令人更加期待最終誰能摘下后冠。

「楊乃文」一舉入圍8獎項網看好二封 與9m88、孫盛希競逐歌后

▲ 金曲最佳女歌手入圍者 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路上針對本屆金曲獎最佳女歌手五位入圍者的討論，可以發現有「搖滾繆斯」稱號的「楊乃文」最受網友熱議，她在本屆金曲可說是來勢洶洶，以個人專輯《FLOW》一舉入圍最佳華語女歌手、最佳華語專輯、年度歌曲等八大獎項，獲獎呼聲相當高。

歌迷們在得知楊乃文入圍後也紛紛為其祝賀「恭喜乃文~期待橫掃」、「太值得了，這張專輯每一首都好聽」，更有網友感性說道「這麼多年再創高峰，好感動」，期盼她能在暌違二十多年後再度摘后。

而台灣爵士新生代歌手「9m88」擁有渾厚迷人的聲線，以《陪妳過假日》、《你朝我的方向走來》等合作歌曲紅遍網路，本次則帶著專輯《Sent》首度獲得角逐金曲歌后的門票，她本人聽聞喜訊後，驚喜發文「啊！馬上想Sent給你們，我們入圍了！」，更坦言自己當下正在曬衣服卻開心到落淚，吸引粉絲湧入留言「恭喜88！真的太棒了」、「這麼讚的專輯我已經在心裡頒獎給你100遍」，認為她的入圍實至名歸。

出生於韓國、來到台灣追逐音樂夢想的「孫盛希」同樣不容小覷，曾參加歌唱選秀節目「華人星光大道」的她，在2019年便以專輯《希遊記》成為繼徐佳瑩、謝震廷後，第三位獲得金曲獎的星光幫歌手，本屆再度以作品《Boomerang》入圍，成為不少人看好的準歌后，為其應援道「準備再奪一座」、「妳的創作及努力有目共睹，祝妳得獎」。

此外，中國歌手「袁婭維」、「蘇運瑩」也同為許多人認可的實力派女歌手，前者二度入圍金曲歌后，被網友讚道「唱功技術流的，純硬實力」、「考量到唱功，我覺得袁最強」，後者則以獨特的唱腔與純熟的技巧受到青睞，為本次金曲歌后留下懸念。

在如同死亡之組般的激烈競爭中，你最看好誰登上歌后寶座呢？除了五位入圍者外，本屆最佳女歌手也有不少遺珠之憾如王心凌、梁靜茹、閻奕格等，每位歌手都有專屬的獨特魅力與聲線，即使最終未能獲獎，也無法抹滅她們的作品與歌曲帶給我們的感動，讓我們一起全心享受這場年度音樂盛會吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「金曲最佳華語女歌手」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/20~2024/05/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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