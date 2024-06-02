眾星雲集打對台！金曲獎最佳男歌手誰能稱雄？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「金曲最佳華語男歌手」話題的網路聲量表現，帶您了解五位入圍男歌手的聲量排行。

被譽為「三金」之一的金曲獎日前公布了第35屆入圍名單，而典禮預計於6月29日在台北小巨蛋舉行，除了星光熠熠的紅毯秀、精彩的表演節目外，最受關注的還是頒獎典禮；其中，「最佳華語男歌手」獎落誰家更是重頭戲之一，在風格各異的入圍者中，誰最終能抱回這座華語樂壇的重要獎項呢？

「JJ林俊傑」拚個人第3座歌王 「MC HotDog」連二年入圍角逐寶座

▲ 金曲最佳男歌手入圍者 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內網路上針對本屆金曲獎最佳男歌手五位入圍者的討論，可以發現「林俊傑」聲量高居第一。早在2014年、2016年林俊傑就分別以專輯《因你而在》、《和自己對話》獲頒兩座金曲歌王，本次再以紀念出道20年的新作《重拾＿快樂》入圍，讓他開心在社群發文表示「謝謝評審，也謝謝我音樂世界裡的團隊與家人們，讓這張20週年作品如此有意義！」，也引來歌迷誇讚「天籟之音名符其實才華洋溢實至名歸！」、「這張作品實在太優秀了，而且意義深遠！」看好JJ再次得獎。

台灣嘻哈教父級人物「MC HotDog」則是繼去年入圍最佳男歌手後，再度以飽含個人經歷的作品《髒藝術家》獲得提名肯定，專輯內的《樓上的房東》更同時強勢入圍年度歌曲和作詞人獎項。

而熱狗本人則在個人臉書上打趣稱「沒想到我這隻老狗竟然連續兩年入圍了最佳男歌手和最佳作詞」、「我是不是真的還算有點料啊！？」，吸引粉絲湧入留言「台灣嘻哈只聽你」、「不管入不入圍，狗哥肯定是有料的」、「亞洲饒舌OG欸，你沒料誰有料」等等，其在樂壇的影響力有目共睹。

而身兼TRASH樂團主唱與吉他手的「Marz23」本次則帶著個人專輯《不遠處》首度入圍金曲獎，得知入圍消息的他感動表示「難以置信…」、「信念的力量真的可以帶你走很遠」 ，並感謝歌迷們一路支持，對此不少網友紛紛回覆「超級賀～當天要最有型的出席喔」、「完全實至名歸！Marz23的歌真的是我低潮時的救贖」對其表達祝賀。

此外，中國音樂人裘德、許鈞亦各有擁護者，前者曾被樂評人大讚「唱功細膩」彷彿能挖掘人內心深處的傷疤，後者唱功同樣受到青睞，有粉絲稱其「聲音中的真誠和表達力是一流水準」，期待他能在本屆金曲有所斬獲。

在五位來勢洶洶的入圍者中你最看好誰拿下本屆金曲歌王呢？無論最終得獎與否，入圍即是肯定，期待這些優秀的音樂人能持續以歌曲講述自身故事，為我們帶來打動人心的作品！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「金曲最佳華語男歌手」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/17~2024/05/17，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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