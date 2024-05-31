振興花東觀光 旅運好康加碼台灣好行免費、台灣觀巴2折

交通部觀光署今（31）日指出，自2024年6月1日起至12月31日止，持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行花東地區6條路線免費、台灣觀巴套裝旅遊行程花東地區2折優惠。

因應0403花蓮震災影響，振興花東地區觀光發展，鼓勵民眾搭乘公共運輸到花東地區旅遊，交通部觀光署推出振興花蓮及臺東地區便利旅運優惠措施，自113年6月1日起至12月31日止，持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行花東地區6條路線免費、台灣觀巴套裝旅遊行程花東地區2折優惠。

觀光署規劃旅客暢遊台灣的多項便利自由行旅遊產品，「台灣好行」為提供國內外旅客由重要場站接駁至著名觀光景點方便直捷的公車接駁服務，在花東地區更是推出6條路線，可銜接花東縱谷與東部海岸觀光，輕鬆遊覽花東的山海之美，其中更有4條路線為郵輪式公車，可沿途下車瀏覽周邊美景，走到哪、玩到哪，體驗慢活FUN遊輕旅行，感受花東的美好景色。

其中，「台灣觀巴」則是輔導旅行社經營之深度體驗主題旅遊套裝行程，少人成行，定期出發，為提供國內外旅客在台灣的便利觀光旅遊服務，於花東地區推出12條旅遊行程，多樣化豐富的行程，遊遍花東知名景點。

觀光署指出，花蓮及台東觀光產業經歷震災嚴重衝擊，期盼透過觀光振興之交通引客、自由行住宿優惠與團體旅遊補助等相關優惠措施，加速復甦花蓮及台東地區觀光產業，觀光署將持續與花東地區觀光產業及汽車客運業者，共同攜手共創大眾運輸優質服務，此外，全台共有59條台灣好行路線參與半價優惠，67條台灣觀巴套裝旅遊行程2人同行1人免費，歡迎大家趕緊規劃行程，全台走透透，更誠摯邀請大家搭乘大眾運輸到花蓮及台東旅遊。