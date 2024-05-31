今天上午10時搶票！ 台灣虎航線上旅展 全航線799元起

台北國際觀光博覽會今天至6月3日在世貿一館登場，台灣虎航推出線上旅展全航線單程未稅價799元起，今天上午10時開賣，至下周一晚上11時59分。旅遊期間今天起至10月26日。輸入優惠代碼「ITSALE」享票價最高85折優惠。現場無售票服務。

台灣虎航表示，輸入優惠代碼「ITSALE」享票價最高85折優惠。購買7-8月全航線票價享88折優惠，其他月份全航線票價享85折優惠。而樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的好康。