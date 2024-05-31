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今天上午10時搶票！ 台灣虎航線上旅展 全航線799元起

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣虎航推出線上旅展全航線單程未稅價799元起，今天上午10時開賣，至下周一晚上11時59分。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航推出線上旅展全航線單程未稅價799元起，今天上午10時開賣，至下周一晚上11時59分。圖／取自台灣虎航臉書粉專

台北國際觀光博覽會今天至6月3日在世貿一館登場，台灣虎航推出線上旅展全航線單程未稅價799元起，今天上午10時開賣，至下周一晚上11時59分。旅遊期間今天起至10月26日。輸入優惠代碼「ITSALE」享票價最高85折優惠。現場無售票服務。

台灣虎航表示，輸入優惠代碼「ITSALE」享票價最高85折優惠。購買7-8月全航線票價享88折優惠，其他月份全航線票價享85折優惠。而樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的好康。

民眾到台灣虎航在世貿展覽館B721攤位現場玩遊戲，抽不限航點來回機票、最高3000元回饋金、多慶屋折抵金、日本王子大飯店住宿券等。

台灣虎航推出線上旅展全航線單程未稅價799元起，今天上午10時開賣。本報資料照片
台灣虎航推出線上旅展全航線單程未稅價799元起，今天上午10時開賣。本報資料照片

台灣虎航 票價 航線

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