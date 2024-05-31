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韓國bb.q炸雞「免費吃1年」！拉亞漢堡也要賣香蕉了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
bb.q CHICKEN攜手Yahoo購物中心，打造限定快閃炸雞店。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN攜手Yahoo購物中心，打造限定快閃炸雞店。圖／bb.q CHICKEN提供

跨界合作又來了！來自韓國的炸雞品牌「「bb.q CHICKEN」聯手Yahoo購物中心，限時推出快閃活動，消費就有機會抽中「去骨炸雞」1年份；農糧署、生鮮供應鏈業者Food-X和拉亞漢堡則是共同合作，讓民眾在拉亞漢堡就能買到國產香蕉，為早餐時光帶來更豐富的體驗。

迎接618購物節，「bb.q CHICKEN」聯手Yahoo購物中心推出「618限定快閃炸雞店」，即日起至6月18日於Yahoo購物中心全站不限金額消費並完成登記，就有機會抽中「去骨炸雞」1年份。6月18日前於bb.q CHICKEN外帶、外送調味半雞、去骨炸雞等品項，可得到聯名紙盒，參與社群任務，還有機會獲得1萬元購物金。

為了讓民眾更便捷買到香蕉，農糧署、生鮮供應鏈業者Food-X和拉亞漢堡三方合作，自即日起於拉亞漢堡販售產地直送的「早安香蕉」。即日起透過官方app購買香蕉即可參加抽獎，有機會獲得Garmin手錶，價值9,990元。同時拉亞漢堡也於Uber Eats平台，推出優惠，6月5日至6月18日，包括「鐵板烏龍麵&煎餃搭配紅茶」、「KITKAT奇脆皇后奶油吐司&香蕉搭配紅茶」，均可享買1送1。

拉亞漢堡將開賣「早安香蕉」。圖／拉亞漢堡提供
拉亞漢堡將開賣「早安香蕉」。圖／拉亞漢堡提供

漢堡 香蕉

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