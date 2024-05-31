韓國bb.q炸雞「免費吃1年」！拉亞漢堡也要賣香蕉了

跨界合作又來了！來自韓國的炸雞品牌「「bb.q CHICKEN」聯手Yahoo購物中心，限時推出快閃活動，消費就有機會抽中「去骨炸雞」1年份；農糧署、生鮮供應鏈業者Food-X和拉亞漢堡則是共同合作，讓民眾在拉亞漢堡就能買到國產香蕉，為早餐時光帶來更豐富的體驗。

迎接618購物節，「bb.q CHICKEN」聯手Yahoo購物中心推出「618限定快閃炸雞店」，即日起至6月18日於Yahoo購物中心全站不限金額消費並完成登記，就有機會抽中「去骨炸雞」1年份。6月18日前於bb.q CHICKEN外帶、外送調味半雞、去骨炸雞等品項，可得到聯名紙盒，參與社群任務，還有機會獲得1萬元購物金。