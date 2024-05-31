連3天「2人同行1人免費」！韓國「甩鍋雞」插旗台中
繼5月在桃園開設台灣2號店之後，來自韓國的「甩鍋雞」即將於6月6日台中的中友百貨旁開設台灣第3間分店。為慶祝開幕，可享「2人同行1人免費」的限時限量優惠，另外還有第2人8折、全面9折、加送熔岩起司等不同方案。
來自韓國的甩鍋雞，店內主打傳統風格的韓式炒雞，將雞肉與高麗菜、馬鈴薯、年糕等食材，以甩鍋的方式大火翻炒，並透過炙燒工序，讓雞肉皮脆焦香，最後再以韓國原裝的醬料調味上桌，共計有「BBQ醬炒雞」、「蜂蜜醬香雞」、「經典春川雞」、「麻舌辣喉雞」、「狠角色辣雞」等5種口味，另外還有「辛奇泡菜豬」、「韓流粉紅豬」等豬肉選擇。
除了炒雞料理之外，甩鍋雞店內還設有自助吧，提供白飯、韓式原味炸雞塊、火腿、海苔等配料，讓民眾為雞肉料理增添變化，另外還有披薩、韓國魚板湯、炸物等品項，均採無限量供應，每人469元。
為慶祝開幕，6月6日至6月9日，開幕首3日來店用餐，即可享「2人同行1人免費」，限量25組；其餘時段則為2人同行，第二位可享8折優惠。6月10日至6月30日期間，不分平假日均可享9折優惠，4人同行還加碼送「熔岩起司」1份。7月起針對學生，可享平日399元起的專屬優惠。
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