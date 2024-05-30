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台北國際觀光博覽會明登場　長汎假期行程最高省兩萬

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
2023年榮獲優旅選的「豪華五星北越雙龍灣5日」及「全程五星華欣皇室風情5日」全程五星飯店、無購物無自費行程讓旅客悠閒享受假期，含稅及簽證每人只要$25,500起。圖／長汎假期提
2023年榮獲優旅選的「豪華五星北越雙龍灣5日」及「全程五星華欣皇室風情5日」全程五星飯店、無購物無自費行程讓旅客悠閒享受假期，含稅及簽證每人只要$25,500起。圖／長汎假期提

台北國際觀光博覽會明天起到6月3日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期（D214）推出多樣精選產品，包括沖繩自由行4日19,200起、北海道超值5日29,900起，還有歐洲義大利米蘭10日87,900起、澳洲黃金海岸9日71,900起等超值行程，詳情可上長汎假期官網查詢。

長汎假期蔡錦惠副總經理表示，本次旅展長汎準備上百種國內、外行程，精選暑假出遊日韓熱門樂園行程；東南亞則有海島浮潛、野生動物園及高CP度假行程；歐洲搭少女峰登山火車走在童話美景中，追極光的首選地點加拿大黃刀鎮，各國人氣行程都祭出超殺優惠，讓旅客玩得輕鬆又開心。

向來最搶手的日韓行程，長汎假期推出「沖繩自由行4日」新台幣19,200起，樂園行程「京阪神環球影城輕旅行5日」、「東京迪士尼晴空塔鎌倉箱根富士溫泉5日」，以及「韓瘋三大主題樂園5日」全程入住四星飯店，團費最低只要新台幣25,500起。

無論是夏季要到北海道富良野賞花，還是秋天前往東北賞紅楓都有優惠。暑假前往馬來西亞世界文化遺產馬六甲、宿霧跳島浮潛與鯨鯊共游，還是前往清邁夜訪動物園，相關行程最低不到一萬七千元。

受到旅遊專業肯定的北越雙龍灣5日、華欣皇室風情5日行程含稅及簽證每人只要$25,500起。此外，長汎假期還有更多優選的東南亞行程，如峴港、清邁、新加坡、菲律賓，搭配旅展優惠每人還能再折一千元。

除了東南亞，長榮直飛歐洲最高折兩萬，德瑞10日旅展限定2人同行最多折2萬，澳洲黃金海岸9日體驗地道澳式篝火晚會、無尾熊、袋鼠親密接觸等精彩行程旅展特惠71,900起。加拿大東西岸全覽黃刀北極光14日，貼心安排3晚黃刀極光，增加極光可見率，還能體驗狗拉雪橇的無限樂趣，二人同行早鳥優惠最高折1 萬。

國內行程部分，長汎假期全新推出「鄉土蒜頭村走讀2日」，旅展現場下訂最高每人折$500。如果喜歡自由行，「長榮假期」可以即時搜出最超值的機+酒優惠組合，即日起至6月5日訂購滿二晚住宿加贈上網卡每人一張。此外，「立榮假期」於旅展期間則推出折扣碼「UTTE2024」，機加酒筆訂單現省$500。

探訪迪士尼城堡原型新天鵝堡的「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」等歐洲行程，旅展限定2人同行最多折$20,000。圖／長汎假期提供
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在日本八甲田山搭乘空中纜車賞滿山紅葉，晚上下榻星野集團奧入瀨溪流飯店超享受，秋季賞楓搶先報名享早鳥優惠最多折$6,000。圖／長汎假期提
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旅展 極光 行程

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