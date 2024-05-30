台北國際觀光博覽會明登場　長汎假期行程最高省兩萬

台北國際觀光博覽會明天起到6月3日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期（D214）推出多樣精選產品，包括沖繩自由行4日19,200起、北海道超值5日29,900起，還有歐洲義大利米蘭10日87,900起、澳洲黃金海岸9日71,900起等超值行程，詳情可上長汎假期官網查詢。

長汎假期蔡錦惠副總經理表示，本次旅展長汎準備上百種國內、外行程，精選暑假出遊日韓熱門樂園行程；東南亞則有海島浮潛、野生動物園及高CP度假行程；歐洲搭少女峰登山火車走在童話美景中，追極光的首選地點加拿大黃刀鎮，各國人氣行程都祭出超殺優惠，讓旅客玩得輕鬆又開心。

向來最搶手的日韓行程，長汎假期推出「沖繩自由行4日」新台幣19,200起，樂園行程「京阪神環球影城輕旅行5日」、「東京迪士尼晴空塔鎌倉箱根富士溫泉5日」，以及「韓瘋三大主題樂園5日」全程入住四星飯店，團費最低只要新台幣25,500起。

無論是夏季要到北海道富良野賞花，還是秋天前往東北賞紅楓都有優惠。暑假前往馬來西亞世界文化遺產馬六甲、宿霧跳島浮潛與鯨鯊共游，還是前往清邁夜訪動物園，相關行程最低不到一萬七千元。

受到旅遊專業肯定的北越雙龍灣5日、華欣皇室風情5日行程含稅及簽證每人只要$25,500起。此外，長汎假期還有更多優選的東南亞行程，如峴港、清邁、新加坡、菲律賓，搭配旅展優惠每人還能再折一千元。

除了東南亞，長榮直飛歐洲最高折兩萬，德瑞10日旅展限定2人同行最多折2萬，澳洲黃金海岸9日體驗地道澳式篝火晚會、無尾熊、袋鼠親密接觸等精彩行程旅展特惠71,900起。加拿大東西岸全覽黃刀北極光14日，貼心安排3晚黃刀極光，增加極光可見率，還能體驗狗拉雪橇的無限樂趣，二人同行早鳥優惠最高折1 萬。