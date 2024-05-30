超商聯名夏季鮮食新品登場 7-ELEVEN「富錦樹台菜香檳」香辣台味、全家「大戶屋」清爽日料

迎接夏季來點不一樣的口味，超商鮮食近期均推出聯名新品，以經典古早味與夏季開胃料理，搶攻消費者全餐期需求。7-ELEVEN鮮食自有品牌「星級饗宴」與蟬聯3年米其林一星的「富錦樹台菜香檳」聯手，於5月29日起販售精心設計夏季限定菜單，以該品牌店內招牌料理為發想，由富錦樹主廚團隊指導監製，以消費者夏季最愛的微辣風味為出發點，將店內最夯蛋料理「剝皮辣蝦滑蛋」、日本藝人來台指名必點「松花蒼蠅頭」、人氣主餐「寶島炊粉」以及淋上富錦樹獨門辣油的「富錦口水雞」等招牌菜色化身6款超商限定美食，包括「經典蒼蠅頭飯糰」、「剝皮辣椒滑蛋燴飯」、古早味「寶島炒炊粉」、以富錦樹獨門辣油製成的「口水雞冷麵」、「口水雞」，經典台味香辣下飯。飯後甜點則推出富錦樹台菜香檳台北101旗艦店限定甜點配方全新開發「巴斯克蛋糕」，滿足甜點胃。

另外，7-ELEVEN與米其林必比登推介台南名店「百年中藥舖－博仁堂」也聯名開發飲品，將店內經典甜品冰糖銀耳做為基底，製成「冰糖桂花銀耳」，最適合飯後享用解膩無負擔；「仙楂洛梅飲」則以店內漢方飲品作為靈感開發，不僅解膩開胃，亦為夏日帶來全新的清涼享受，2款飲品搭配富錦樹新品系列皆可再享省10元優惠。

全家則是針對台灣夏季悶熱天氣，推出清爽解膩的日式料理新品，第4度與「大戶屋」合作，以大戶屋不敗人氣獨家口味黑醋醬為風味核心延伸開發，並自日本進口關鍵原物料黑醋醬、鹽麴醬及烏龍麵體，開發5款清爽又道地的日系美食，更包含便利商店產業少見、以家庭餐桌需求的大規格沙拉，滿足消費者多變的味蕾及從早到晚全餐期的餐食需求。