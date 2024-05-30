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星廚林明健「AKIN君尹」慶週年 攜手首爾二星主廚聯彈

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
AKIN主廚林明健（Chef Kin）。圖／AKIN君尹提供
AKIN主廚林明健（Chef Kin）。圖／AKIN君尹提供

由米其林星廚林明健（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，即將於七月迎來一週年，特別邀請首爾米其林二星餐廳SOIGNÉ主廚李駿（Jun Lee）於7月5、6日來台客座，雙廚聯手於午間及晚間共四個餐期，精彩呈現融合兩人成長背景、飲食文化與季節感的非凡美味盛宴，每位售價9,880元+10%，共11道料理含餐酒搭配，限量席次即日起開放預訂。

首爾米其林二星餐廳SOIGNÉ主廚Jun Lee。圖／AKIN君尹提供
首爾米其林二星餐廳SOIGNÉ主廚Jun Lee。圖／AKIN君尹提供

「SOIGNÉ」源自法語，為乾淨整潔、高完成度之義，也是Chef Jun留學期間的綽號。Chef Jun以韓國特有傳統文化為本，透過SOIGNÉ的料理闡述韓國飲食文化與人文風土魅力，藉由傳承（Heritage）、食材（Ingredients）、靈感（Inspirations）三個主軸，體現食療、時令、發酵之傳統文化，聚焦韓半島山林鮮蔬、豐富海鮮、原野穀物等豐富食材，自歷代智慧、飲食習慣、味覺記憶中汲取靈感，呈現簡潔摩登的首爾當代料理。

Chef Jun開胃小點獻上SOIGNÉ經典的「拌香草」。圖／AKIN君尹提供
Chef Jun開胃小點獻上SOIGNÉ經典的「拌香草」。圖／AKIN君尹提供

非常喜愛台灣的Chef Jun，開胃小點獻上的是SOIGNÉ經典的「拌香草（Herb bibim）」。這道菜自韓國飲食「拌（bibim）」出發，融合各種香草香氣、大豆奶油溫潤堅果氣息、與osetra魚子醬鮮香，大麥醬香醇底蘊及番茄純淨甘美滋味，以現代手法為傳統拌（bibim）食飲文化做了最佳詮釋。

Chef Jun的海鮮生食前菜「干貝水生魚片」。圖／AKIN君尹提供
Chef Jun的海鮮生食前菜「干貝水生魚片」。圖／AKIN君尹提供

海鮮生食前菜「干貝水生魚片（Scallop "Mul-hoi"）」靈感來自韓國夏日喜食之水拌生魚片，生食級干貝與幼嫩法國白蘆筍拌入海帶醋、大醬，酸爽甘鮮，開啟味蕾對接續盛宴之渴望。「牛蒡&馬鈴薯（Burdock & Potato）」賦予韓國夏季清熱食補牛蒡與庶民美食馬鈴薯驚艷風貌與口感，自製脆口牛蒡麵佐奶油馬鈴薯泥、烤馬鈴薯醬與牛蒡蒸包堆疊出韓國特有風土氣息。

AKIN X SOIGNÉ四手聯彈星級饗宴「牛蒡&馬鈴薯」。圖／AKIN君尹提供
AKIN X SOIGNÉ四手聯彈星級饗宴「牛蒡&馬鈴薯」。圖／AKIN君尹提供

「鮑魚&海帶（Abalone & Miyeok）」取韓國夏日滋補食材鮑魚為主角，採用十九世紀朝鮮王朝烹煮方式，以麵糰包裹鮑魚及調味料烤製，讓鮑魚柔軟入味，佐芝麻海帶醬，拌入蟹肉、松子、番紅花大麥茶泡飯，享用海洋珍味。甜點「松露&馬鈴薯（Truffle & potato）」白巧克力冰淇淋與菊芋、澳洲冬季黑松露交融之大地和諧馨香。

AKIN X SOIGNÉ四手聯彈星級饗宴主甜點「松露&馬鈴薯」。圖／AKIN君尹提供
AKIN X SOIGNÉ四手聯彈星級饗宴主甜點「松露&馬鈴薯」。圖／AKIN君尹提供

AKIN君尹採日本無菜單料理Omakase概念與節奏，以簡約、直接、洗鍊的方式呈現乘載林明健主廚人生旅程與個性的料理。Chef Kin選用當令優質食材，以法式料理技法為本，搭配港式與日式料理烹調手法，揉合香港家鄉味記憶、喜愛的日式純淨風味與南洋飽滿氣息，此與SOIGNÉ主廚Chef Jun擅長運用多樣烹飪手法展現食材魅力與交融不同文化之能力不謀而合。

AKIN X SOIGNÉ四手聯彈星級饗宴海鮮主菜「鮑魚&海帶」。圖／AKIN君尹提供
AKIN X SOIGNÉ四手聯彈星級饗宴海鮮主菜「鮑魚&海帶」。圖／AKIN君尹提供

Chef Kin此次餐會將以日本松葉蟹、鮪魚中腹、金目鯛等頂級海鮮，和Chef Jun的料理交錯呈現，以由淡至濃的節奏循序堆疊澎湃鮮味；肉品主餐接續Chef Jun「鮑魚&海帶」之後，獻上風味純淨肉質細緻的「炭烤紐西蘭Lumina和羊排」，不同個性的海陸珍饈合奏美味和諧樂章。前甜點以夏季西瓜發想設計，消暑之餘亦舒緩淨化味蕾，準備迎接華麗主甜點作為四手餐會的完美句點。

AKIN長達5.6公尺的ㄇ字型原木板前餐桌設置16席。圖／AKIN君尹提供
AKIN長達5.6公尺的ㄇ字型原木板前餐桌設置16席。圖／AKIN君尹提供

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