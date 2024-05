有愛力量大！FENDI新包攜手馬達加斯加公平貿易組織

FENDI與公平貿易組織Made For A Woman(M4W)合作製作全新Roll包款,將從2024年6月18日起在全球FENDI精品店販售。Made For A Woman是馬達加斯加一個由女性主導且以女性為中心的社會公益創業組織;此次合作秉承FENDI一直以來對永續發展與社會責任的承諾,每一只Roll包均採用在馬達加斯加當地採購之特有棕櫚樹製成的拉菲草,以鉤針手工編織成精美的雙色 FF LOGO,之後再至義大利FENDI工坊加上手工縫製標誌的Selleria縫線及裝飾皮革手柄。

這款2024 夏季系列中的Roll包,以品牌典藏的1997年原始設計為靈感,保留了它輕鬆優雅的風格,同時又以柔軟寬敞的形狀及加長的皮革手柄,在現代生活中更具有使用機能性。顧名思義,Roll包款一開始是設計成易於捲起的包款,提供不同尺寸的設計,能適合各種生活方式和場合。「Roll包就像是日常生活裡的標誌物 – 既經得起時間考驗又實用。」FENDI 配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi說。