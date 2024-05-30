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有愛力量大！FENDI新包攜手馬達加斯加公平貿易組織
FENDI與公平貿易組織Made For A Woman（M4W）合作製作全新Roll包款，將從2024年6月18日起在全球FENDI精品店販售。Made For A Woman是馬達加斯加一個由女性主導且以女性為中心的社會公益創業組織；此次合作秉承FENDI一直以來對永續發展與社會責任的承諾，每一只Roll包均採用在馬達加斯加當地採購之特有棕櫚樹製成的拉菲草，以鉤針手工編織成精美的雙色 FF LOGO，之後再至義大利FENDI工坊加上手工縫製標誌的Selleria縫線及裝飾皮革手柄。
這款2024 夏季系列中的Roll包，以品牌典藏的1997年原始設計為靈感，保留了它輕鬆優雅的風格，同時又以柔軟寬敞的形狀及加長的皮革手柄，在現代生活中更具有使用機能性。顧名思義，Roll包款一開始是設計成易於捲起的包款，提供不同尺寸的設計，能適合各種生活方式和場合。「Roll包就像是日常生活裡的標誌物 – 既經得起時間考驗又實用。」FENDI 配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi說。
Made For A Woman的工作室位於塔那那利佛，共有350名工匠。該工作室自2022年以來，已獲得世界公平貿易組織的驗證，並在社區內推動多項與聯合國永續發展目標一致的各項計畫，包括健康和福祉計畫、工匠賦權研討會、零歧視政策、兒童保護措施與環境正義計畫等。除了2024年夏季系列的Rolle包款之外，FENDI也進一步與Made For A Woman合作，共同為「hand in hand」計畫創作一款獨一無二的Baguette包，以向馬達加斯加的匠人們致敬。
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