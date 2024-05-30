首爾最潮熱點 Boucheron聖水洞Quatre快閃店10日限定
期間限定的快閃店總能帶來新話題，法國高級珠寶品牌Boucheron今日於韓國首爾演武場（Yeonmujang）街開設快閃店，選址目前韓國最潮「聖水洞」的Beizik Studio，並以Quatre為主題，打造疊加風格、閃耀的最強時尚熱點。
結合「羅緞直線刻紋」（Grosgrain）、「鑽石圈」（Diamonds）、「巴黎飾紋」（Clou de Paris）與「同心圓」（Double Godron）等四重紋飾的Quatre珠寶是於2004年問世。並在二十年間陸續開發出Quatre Classique、Quatre White、Quatre Black、Quatre Radiant、Quatre Red、Quatre Blue與Quatre Double White等七個子系列。由於今年為Quatre問世20周年，Boucheron先在巴黎舉辦了盛大派對並發表Quatre高級珠寶（High Jewelry），除單價首次上看千萬，同時量體、形式也大幅變化，並邀請品牌好友韓韶禧、Rola、超模Anja Rubik拍攝全新視覺，盛大慶祝。
本次首爾快閃店將是Quatre系列活動慶祝的全球第二站，一旦穿過八角形廊道內時，從兩側與天花板投影的影片以Quatre珠寶為素材、形成了魔幻的萬花筒鏡像。快閃店內完整陳列了Boucheron歷來的經典珠寶如戒指、耳骨夾，而先前曾在巴黎發表的Quatre高級珠寶系列，也帶來還未在台灣出現的重量級單品如短項鍊（Choker），展示Boucheron從Jewelry到Fine Jewelry到High Jewelry的全面進化。
最酷的是，快閃店內並帶來2020首次出現的R&D系列。2020年使用了丹寧布、同系列2022年則使用名為Cofalit®的工業廢料，並與黃金、鑽石結合，實驗性意味鮮明，更令人反思何為「珍貴」、什麼才是「珠寶」？也是Boucheron創意總監Claire想呈現的創作目的。
看完珠寶想要來點好玩的？「拍照亭」和「快閃紋身吧」則是快閃店內最好玩，其中拍照亭將帶來免費的四格拍立得、並有Quatre的華麗紋飾外框，拍照完後可選擇列印或以QR Code下載到手機內；「快閃紋身吧」則是Boucheron與韓國刺青藝術家Mirae（IG帳號tattooist_mirae）合作，將Quatre系列紋飾改造成不同的刺青貼紙，可自由選擇貼在手腕、手指、背上或身上任何部位，將Quatre珠寶以藝術形式上身。同時B1還藏有「Club Quatre」，帶來DJ、派對、音樂的喧鬧氣氛，並僅在周五、周六限定開放。
Boucheron Quatre Seoul快閃店地址為Beizik Studio Seongsu, Seoul，已從即日起開放，每周一至五為早上11點至晚上7點；周六、日則延長至晚上8點，無需預約、免費參觀，直至2024年6月9日（日）為止。同時今晚Boucheron還將舉辦盛大派對，據側面了解將有韓韶禧、NCT團員Mark、韓星李浩貞、禹元才等人出席，精彩可疑。
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