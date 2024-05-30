環保也能很時尚！義大利超時髦保溫瓶 霧面質感太好看

環保也能夠很時尚！來自義大利的生活配件品牌PiùForty，推出「+PLANET 美型輕量保溫瓶」，主打就是時髦的外型，與實用的內在，曾創下全球單日銷售10萬瓶的紀錄，且透過超時髦的保溫瓶，傳遞愛地球的概念，更讓保溫瓶也能成為一種時髦的配件。

創立於2013年的PiùForty，由5位創意產業的好友共同創造，連續10年參加巴黎時尚家居設計展 Maison&Objet Paris，而也因為創立自義大利，有著樂觀的DNA，因此創意來自四面八方，希望帶來具有設計感與時髦感的日常用品。

+PLANET美型輕量保溫瓶取名意指「There is not planet B」，透過地球只有一個的訊息，鼓勵大家使用可重複使用的保溫瓶，設計上消光的質地帶出舒服的手感，並採用304食品級不鏽鋼的結構，根據實測證明，保溫保冷效果長達24小時，且考慮大家使用情境，瓶蓋上有可攜式掛繩，底部還有貼心防滑橡膠底座。