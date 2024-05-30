鮑魚干貝雞腿入粽 端午粽還沒買？百貨晚鳥優惠7折起

端午節進入倒數，奢華名店粽、古早味粽、南北粽、創意縱或是冰甜粽，想好要吃哪種美味了嗎？Global Mall環球購物中心指出，環球Online「星級美味龍粽登場」專區近期上線以來，從銷量來看又以具星級飯店光環加持、千元以上且多口味組合的粽禮最獲青睞，業績較去年成長20%。不止有奢華粽，銅板價的傳統粽款各式選擇都可以在線上輕鬆選購，即日起至6月5日再加碼推晚鳥優惠，優惠下殺7折起、指定商品再享現折9折。

端午也能盡享澎湃海陸雙拼，Global Mall環球Online精選多款「氣派海陸雙饗粽禮」，環球首推高人氣獲米其林殊榮的富錦樹台菜香檳「星級珍鮑干貝粽禮盒」5入原價2,380元、優惠價1,980元，頂級鮑魚、北海道干貝、台灣野生烏魚子及東坡肉融合入餡。胡同「海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽」4入推薦價699元，軟嫩豬五花搭配鮮甜干貝，加入胡同秘製烤肉醬調味，具獨特口感；漢來美食「甲辰年大禮包粽」6入原價1,080元、優惠價980元，精選三種人氣口味，包括台式一品粽、松露富貴粽及紫米燕麥綠豆粽。

在地名粽也展現不同創意巧思，大甲王記「荷葉雞腿粽」3入原價650元、優惠價539元，將整隻炭烤雞腿包進肉粽當中；來自花蓮的吉鄉「國宴鴨賞粽」4包組原價1,450元、優惠價820元，採用傳統客家粽工法，將鴨賞、栗子、椴木香菇巧妙組合。端午經典必吃、各有擁護者的南北粽、客家粿粽到湖州粽， Global Mall環球Online一次囊括多家在地排隊名店，免排隊、免四處奔波採買。

隨著送禮選擇多樣化，微風推出端午禮品專刊，精選近百款禮盒送禮自用兩相宜，微風指出，越接近端午節買氣越高，粽子禮盒以飯店以及知名餐廳為主，而酒類、糕餅禮盒、進口日本水果也深受顧客喜愛。

微風超市集結的特色粽除了飯店名粽外，也囊括了華西街台南擔仔麵、台南楊哥楊嫂、皇上皇、竹南懷舊、上海茶樓及經典花生粽等老字號肉粽，除傳統肉粽，微風台北車站「聖保羅」、「手信坊」、微風南京「順成蛋糕」推出冰粽既應時節又解暑。

微風超市水果禮盒精選了當季水果：匠麝香葡萄禮盒、愛文芒果、一桃匠水蜜桃、佐賀唐津蜜柑、靜岡哈密瓜、玉荷包等高品質水果，作為送禮之選。