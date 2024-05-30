快訊

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮑魚干貝雞腿入粽 端午粽還沒買？百貨晚鳥優惠7折起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall環球Online即日起至6月5日推出端午晚鳥優惠7折起。圖／Global Mall提供
Global Mall環球Online即日起至6月5日推出端午晚鳥優惠7折起。圖／Global Mall提供

端午節進入倒數，奢華名店粽、古早味粽、南北粽、創意縱或是冰甜粽，想好要吃哪種美味了嗎？Global Mall環球購物中心指出，環球Online「星級美味龍粽登場」專區近期上線以來，從銷量來看又以具星級飯店光環加持、千元以上且多口味組合的粽禮最獲青睞，業績較去年成長20%。不止有奢華粽，銅板價的傳統粽款各式選擇都可以在線上輕鬆選購，即日起至6月5日再加碼推晚鳥優惠，優惠下殺7折起、指定商品再享現折9折。

端午也能盡享澎湃海陸雙拼，Global Mall環球Online精選多款「氣派海陸雙饗粽禮」，環球首推高人氣獲米其林殊榮的富錦樹台菜香檳「星級珍鮑干貝粽禮盒」5入原價2,380元、優惠價1,980元，頂級鮑魚、北海道干貝、台灣野生烏魚子及東坡肉融合入餡。胡同「海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽」4入推薦價699元，軟嫩豬五花搭配鮮甜干貝，加入胡同秘製烤肉醬調味，具獨特口感；漢來美食「甲辰年大禮包粽」6入原價1,080元、優惠價980元，精選三種人氣口味，包括台式一品粽、松露富貴粽及紫米燕麥綠豆粽。

在地名粽也展現不同創意巧思，大甲王記「荷葉雞腿粽」3入原價650元、優惠價539元，將整隻炭烤雞腿包進肉粽當中；來自花蓮的吉鄉「國宴鴨賞粽」4包組原價1,450元、優惠價820元，採用傳統客家粽工法，將鴨賞、栗子、椴木香菇巧妙組合。端午經典必吃、各有擁護者的南北粽、客家粿粽到湖州粽， Global Mall環球Online一次囊括多家在地排隊名店，免排隊、免四處奔波採買。

隨著送禮選擇多樣化，微風推出端午禮品專刊，精選近百款禮盒送禮自用兩相宜，微風指出，越接近端午節買氣越高，粽子禮盒以飯店以及知名餐廳為主，而酒類、糕餅禮盒、進口日本水果也深受顧客喜愛。

微風超市集結的特色粽除了飯店名粽外，也囊括了華西街台南擔仔麵、台南楊哥楊嫂、皇上皇、竹南懷舊、上海茶樓及經典花生粽等老字號肉粽，除傳統肉粽，微風台北車站「聖保羅」、「手信坊」、微風南京「順成蛋糕」推出冰粽既應時節又解暑。

微風超市水果禮盒精選了當季水果：匠麝香葡萄禮盒、愛文芒果、一桃匠水蜜桃、佐賀唐津蜜柑、靜岡哈密瓜、玉荷包等高品質水果，作為送禮之選。

Global Mall環球Online「富錦樹台菜香檳」星級珍鮑干貝粽禮盒5入原價2,380元，優惠價1,980元。圖／Global Mall提供
Global Mall環球Online「富錦樹台菜香檳」星級珍鮑干貝粽禮盒5入原價2,380元，優惠價1,980元。圖／Global Mall提供
Global Mall環球Online「胡同」海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽4入699元。圖／Global Mall提供
Global Mall環球Online「胡同」海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽4入699元。圖／Global Mall提供
Global Mall環球Online「大甲王記」荷葉雞腿粽3入原價650元，優惠價539元。圖／Global Mall提供
Global Mall環球Online「大甲王記」荷葉雞腿粽3入原價650元，優惠價539元。圖／Global Mall提供
Breeze Super「六福皇宮旅遊集團」龍王極品鮑魚粽，2,880元。圖／微風提供
Breeze Super「六福皇宮旅遊集團」龍王極品鮑魚粽，2,880元。圖／微風提供
微風台北車站「手信坊」武午之節原價350元，特價299元。圖／微風提供
微風台北車站「手信坊」武午之節原價350元，特價299元。圖／微風提供
Breeze Super玉荷包禮盒，850元。圖／微風提供
Breeze Super玉荷包禮盒，850元。圖／微風提供

微風 水果 飯店

延伸閱讀

黃仁勳吃的一顆80！他見肉粽年年漲嘆買不下手 網憶兒時北部價泛淚了

沈建宏宣布「不賣雞腿了」！認感情學分沒修好還要學習

警犬參加拒食訓練 牠開場秒破功「衝上去一次暴吞2隻雞腿」網笑：看到品種意外嗎

百元雞腿比手小？老饕見「雞腿肉消失」大驚 網：遇上偷肉高手

相關新聞

連3天「冰火菠蘿」買1送1！首間「添好運」升級了

來自香港的港點餐廳「添好運」，針對全台首間門市「台北站前店」進行升級改裝，自即日起正式重新開幕，並且限時推出「好運冰火菠...

端午節早鳥優惠倒數！「6大飯店肉粽禮盒」1次看，買就送限量保冷袋

把握最後早鳥優惠肉粽訂購吃起來！端午節即將來臨，udn小編特別整理台北6間頂級酒店特色粽子禮盒，為讀者提供豐富多樣的選擇。今年的粽子不僅在口味上創新，還附有設計精美的禮袋，既實用又環保，提前訂購不僅可享受優惠價格，還能確保在節日前收到精美禮盒，送禮自用超適合，一起來看看！

「12台最強餐車」開進台大！快閃8小時「台大校園餐車市集」 必排「鹹甜美食+DJ電音表演」潮人打卡衝一波

最酷餐車開進台大啦！「有趣市集」進駐台大校園，一次匯集「全台最強餐車」，台式經典、美式風味、異國料理統統有，爆紅甜點也都吃得到，...

空間、菜單再升級！狐獴咖啡廳二店「75度獴」台北敦南新開幕 「漸層氣泡飲＋板烤牛排」等你吃

狐獴咖啡廳去過了嗎？在台北小巨蛋開店、引發討論熱度的「75度獴」咖啡廳，在東區另外開設新分店了！鄰近忠孝敦化捷運站，這次主打的是親子客群，室內體驗狐獴互動的空間也變得更大，讓更多人能夠看到可愛的狐獴；另外，新咖啡廳的菜色也是一點都不馬虎，有排餐、燉飯等，還有咖啡跟絕美漸層的飲料，希望能陪著大家一起療癒身心。

必勝客沒有極限！ 新品「庫洛魔法使披薩」成品曝光 員工傻眼：想逼人走？

必勝客沒有極限！ 新品「庫洛魔法使披薩」成品曝光 員工傻眼：想逼人走？

SOGO大巨蛋「14家餐廳」特色指南與開幕優惠 5／30揪伴開吃

緊鄰國父紀念館、松菸的SOGO大巨蛋，匯聚14家餐飲的「潮美食公園」即將在5月30日率先見客。圍繞在大巨蛋周邊圓形廣場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。