連3天「冰火菠蘿」買1送1！首間「添好運」升級了

與音樂劇金牌製作人卡麥隆．麥金塔許合作近三十年的馬修·伯恩曾以迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》獲得兩次奧利佛獎最佳戲劇編舞獎，創作多部富有盛名作品：男版《天鵝湖》、《剪刀手愛德華》、《睡美人》，近日更是榮獲CTG The Gala 2024最佳導演及編舞家殊榮！他將於今年七月領軍英國舞蹈界最具關注度的「新冒險舞團」首度登台演出，全新青春愛戀《羅密歐與茱麗葉》北高國家級場館巡演，隨後將封箱休息，演出門票現正在OPENTIX及udn售票網熱賣中！

2024-05-30 15:19