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連3天「冰火菠蘿」買1送1！首間「添好運」升級了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
添好運北車站前店升級新開幕。圖／和億生活集團提供
添好運北車站前店升級新開幕。圖／和億生活集團提供

來自香港的港點餐廳「添好運」，針對全台首間門市「台北站前店」進行升級改裝，自即日起正式重新開幕，並且限時推出「好運冰火菠蘿買1送1」優惠，外為慶祝品牌10週年，消費滿額就可參加抽獎，有機會獲得大金空調、清淨機等家電用品。

和億生活集團自2014年引進「添好運」登台，並於台北車站前開設首間台灣門市，開幕後曾創下單日營收破百萬、單月售出酥皮焗叉燒包6.6萬顆等紀錄。隨著台北站前店邁入第10年，且租約因素，本次遷移至隔壁新址，並以第6代店裝重新升級亮相。店內以「一個好運的地方」的概念作為形象主軸，並打造「好運祝福文字牆」與「好運點心牆」，營造出充滿好運的氣氛。

為慶祝台北站前店開幕，即日起連續3日推出「好運冰火菠蘿買1送1」限量優惠。另外6月17日至9月30日期間，消費滿600元可以憑發票登錄抽獎，有機會獲得大金變頻空調、大金空氣清淨機及大金除濕機等贈禮，共計送出13台。

添好運主打港式點心。圖／報系資料照，記者沈昱嘉攝影
添好運主打港式點心。圖／報系資料照，記者沈昱嘉攝影

台北車站 空氣清淨機 餐廳

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