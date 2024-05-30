台鐵經典車站紀念酒開賣 鐵路便當節可望創千萬營收

台鐵公司「2024第9屆鐵路便當節」將於6月7日至6月10日於台北車站一樓多功能展演廳登場，此次推出3大主題「獨家獻禮」、「永續台鐵」、「精選套餐」，共113項商品69折起，首推「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」即日起開賣。台鐵公司表示，今年鐵路便當節參展單位創下新高，相關商品也可望達千萬營收，創下歷年新高。

台鐵公司說，此次「獨家獻禮」有展場限定款21項商品，首推「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」售價2999元，展場限量販售540組，邀請國際書畫藝術家朱振南提筆「驛」字祝福，酒品選用台灣菸酒公司「34度金箔燒酎」，由台灣優質蓬萊米蒸餾萃取，與頂級蘇維翁紅麴葡萄蒸餾酒勾兌而成。

台鐵公司也說，今年展場另一特色商品為「台鐵公司X STAR FLAP」台鐵路線1：8迷你翻牌顯示器，售價5990元，展場限量販售50組，每人每次限購2組。另外，「鐵路節限定版 N規精密模型」SIRAYA西拉雅號彩繪列車模型，售價13300元，展場限量販售30組，每人每次限購2組，是交通部觀光署與台鐵公司化元年首部主題彩繪列車。

台鐵公司表示，「永續台鐵」推出26項商品，包含皮革收納箱椅、運動毛巾、多用墊、微型積木鑰匙圈等；「精選套餐」則有生活用品驚喜箱及多項鐵路商品69折起。

台鐵公司表示，凡於便當節活動期間至「台鐵夢工場」北二門展區，首3日消費滿999元，憑當日消費發票即贈送精美小禮物1份，壓軸日消費滿999元，加碼贈送精美小禮物2份。另針對台鐵會員，首3日消費滿399元，即贈精美小禮物1份，壓軸日消費滿399元即加碼贈精美小禮物2份。

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