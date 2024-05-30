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Dior全新概念專賣店 新光三越Diamond Towers二館開幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
珠寶沙龍。圖／Dior提供
珠寶沙龍。圖／Dior提供

Dior於台北大安區忠孝復興商圈全新地標的新光三越Diamond Towers二館，開設品牌全新概念專賣店，共兩層樓的購物空間共約470平方米（約140坪），展售最新女性時裝、配件、鞋履和珠寶腕表與部分家飾系列設計。

在繁華的忠孝東路上即可看到全新專賣店的外牆，以蘊含品牌寓意的籐格紋妝點而成，爾隨凡爾賽宮的木鑲地板和一路延展至二樓的旋轉樓梯則是以巴黎全新的30號蒙田大道總店為靈感，比照總店的設計，擺設高級訂製工坊打造的純白胚布，彰顯品牌以高級訂製服起家的豐厚歷史底蘊。

專賣店揉合法式藝術與當代美學，店內一樓規劃皮件區，二樓則設有專門的鞋履區，牆面上材質呼應著高級訂製服不同面料與紗線所創造的獨特設計。店內擺放多位藝術家為Dior特別打造的藝術作品，包括二樓女裝區一面出自藝術家Etienne Moyat的木質雕塑裝飾藝術作品，純淨展示著優雅時裝；珠寶沙龍以藝術家Franck Evennou以木材與青銅打造的鏡子，映襯Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane建構出的璀璨時光。

為歡慶Dior新光三越Diamond Towers專賣店全新開幕，品牌也特地推出獨家商品，包括綴飾上艾菲爾鐵塔吊飾的Lady Dior My ABCDior粉色籐格紋小羊皮小型提包，早秋系列的巴黎紐約主題的DIOR TOUJOURS印花提包，並全面上市Dior女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri甫於紐約發表的全新早秋時裝系列與皮件、配件與鞋履系列。

家飾系列展售區。圖／Dior提供
家飾系列展售區。圖／Dior提供
獨家商品DIOR TOUJOURS白色帆布與黑色自由女神像印花大型提包，14萬元。圖／Dior提供
獨家商品DIOR TOUJOURS白色帆布與黑色自由女神像印花大型提包，14萬元。圖／Dior提供
店內全面上市Dior女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri甫於紐約發表的全新早秋時裝系列。圖／Dior提供
店內全面上市Dior女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri甫於紐約發表的全新早秋時裝系列。圖／Dior提供
Dior於台北大安區忠孝復興商圈全新地標的新光三越Diamond Towers二館開設品牌全新概念專賣店。圖／Dior提供
Dior於台北大安區忠孝復興商圈全新地標的新光三越Diamond Towers二館開設品牌全新概念專賣店。圖／Dior提供
獨家商品LADY DIOR MY ABCDIOR小型款，配玫瑰裸色與艾菲爾鐵塔掛飾，20萬元。圖／Dior提供
獨家商品LADY DIOR MY ABCDIOR小型款，配玫瑰裸色與艾菲爾鐵塔掛飾，20萬元。圖／Dior提供
延展至二樓的旋轉樓梯和高級訂製工坊打造的純白胚布，設計比照巴黎30號蒙田大道總店。圖／Dior提供
延展至二樓的旋轉樓梯和高級訂製工坊打造的純白胚布，設計比照巴黎30號蒙田大道總店。圖／Dior提供
二樓鞋履區域。圖／Dior提供
二樓鞋履區域。圖／Dior提供

Dior 品牌 藝術家

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