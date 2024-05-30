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AI助旅遊平台更聰明 不想去擁擠處也可給建議

中央社／ 台北30日電

國際知名旅遊訂房平台Booking.com亞太區副總裁蘿拉霍嵐睿首度訪台，今天與媒體座談。她說，1個融入AI的新測試系統，可對更複雜的情境，例如連不想去人潮擁擠處都可給建議。

蘿拉霍嵐睿（Laura Houldsworth）說，Booking.com在全球網站上有3000萬個房型可供選擇，除了民宿和飯店，現在還有30%非典型住宿可選擇，例如樹屋、露營地、度假村等，且透過手機等行動設備訂房的比率已超過50%，並以每年5%速度成長。

霍嵐睿指出，Booking.com這幾年持續加強平台技術功能和服務，希望旅人體驗世界的過程更簡化，已將AI和機器學習融入在工作中，去年先在美國英國市場測試新的旅遊工具，可以做到目前系統無法分析的複雜情境，提供旅人更好的旅遊啟發與建議，未來還希望旅人直接將旅計畫說出來，系統就可理解並給建議。

霍嵐睿舉例，如果有1個家庭想去旅遊，兩個孩子的喜好不同，一個喜歡動物、一個想去主題樂園，或是旅人不想去太熱、人潮太擁擠的景點，新的旅遊工具都可做完整分析後，提供旅遊建議，原本的平台系統無法做到這麼複雜的事，可以增加旅人的旅遊多樣性。

霍嵐睿說，觀察目前在美國及英國市場使用情形，雖然只是提供旅人建議，但很多旅人最後的行程安排就是依照平台的建議，這套系統今年也會在紐西蘭及澳洲推出。

至於新系統何時會在台灣推出，Booking.com並無確切時間表，霍嵐睿說，Booking.com提供44種語言可使用，在每一種語言市場推出新技術時，要先確保可提供旅人的內容是正確的。

霍嵐睿也談到，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫後，無論是亞太地區或是台灣，民眾對旅遊信心指數或需求都持續增加，尤其是東北亞地區。

Booking.com進軍台灣今年滿10週年，霍嵐睿說，台灣市場表現亮眼，根據近幾個月的調查，國外最常搜尋台灣的前5名，依序是美國、日本、香港、新加坡、菲律賓；台灣人搜尋國外旅遊前5名，分別是日本、韓國、泰國、香港、英國。

除了住宿外，Booking.com也提供機票、接送或交通服務、景點與餐飲預訂及支付。

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