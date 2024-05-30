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我愛台灣！台灣加油！ 讀賣巨人軍再捐200萬日圓 持續關心台灣地震災區

聯合新聞網／ 聯合數位文創
讀賣巨人軍為台灣地震持續募款。圖／讀賣巨人軍
讀賣巨人軍為台灣地震持續募款。圖／讀賣巨人軍

關心與支持並未停止，讀賣巨人軍暨四月捐贈千萬日圓賑災金後，日前再捐200萬日圓，持續關心台灣花蓮地震災區。

日本職棒讀賣巨人軍為4月3日花蓮地震受災者及受災地區，以「我愛台灣！台灣加油！」為題，於4月13日捐贈了包括球團和選手會的支援賑災金、以及在東京巨蛋籌得的募款總計1,209萬日圓。

而這個募款活動並未結束，讀賣巨人軍持續進行原創慈善T恤銷售以及教練和選手的親筆簽名T恤慈善拍賣，將T恤銷售部分收入106,494日圓和拍賣收益金1,962,695日圓，共計2,069,189日圓再度捐贈給日本紅十字會的「2024年台灣東部海域地震救援金」指定帳戶。慈善T恤銷售的捐款與官方商品合作夥伴Fanatics Japan合資公司共同捐贈。

讀賣巨人軍今年初來台灣，與中信兄弟及樂天桃猿隊於大巨蛋進行友誼交流賽，並創下台灣棒球史最多人入場應援紀錄，本著與台灣友好關係，在地震第一時間就表達了關心之意，並持續進行兩階段賑災捐款，祈願受災地區早日重建，並向所有給予協助的朋友們表達感謝之意。

讀賣巨人軍的選手、球團職員以及球迷們攜手共創更美好的社會，慈善計畫G hand也會繼續持續各種公益關懷活動。

註1：公益拍賣活動網址： https://reurl.cc/p3po7b

註2：G hands是從2015年3月開始的巨人公益活動，該活動的關鍵字是「互動」，旨在透過與巨人隊的球員、工作人員以及球迷合作，擴大各種支援網絡，以促進更好的社會建設。

公益活動 地震 捐款

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