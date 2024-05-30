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黑鮪魚吃到飽！饗饗、旭集、饗食天堂都吃得到 限2周

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
饗饗、旭集推出「黑鮪魚握壽司」。圖／饗賓餐旅提供
饗饗、旭集推出「黑鮪魚握壽司」。圖／饗賓餐旅提供

每年4月至6月，乃是太平洋黑鮪魚的產季。即日起至6月11日期間，饗賓餐旅針對旗下的「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂（高雄）」推出限時的「黑鮪魚吃到飽」，可以品嚐到黑鮪魚赤身、黑鮪魚握壽司等不同料理，讓民眾享受黑鮪魚獨有的細膩油脂。

「黑鮪魚」因為油脂豐厚細緻、富有香氣，因此也被譽為「海洋界的和牛」，是許多饕客喜愛的珍味。即日起至6月11日期間，「饗食天堂」針對高雄三多店、高雄夢時代店，限時推出「黑鮪魚赤身」，可以品嚐略帶咬勁的彈性口感；同步供應的「炙燒黑鮪魚赤身握壽司」則是將黑鮪魚以炙燒處理，更添表層的油脂香氣與層次口感。限於平日晚餐、假日午、晚餐時段供應。

除了饗食天堂之外，「饗饗」以及「旭集」同時段也推出黑鮪魚系列料理，賓客可以吃得到「黑鮪魚握壽司」與「炙燒黑鮪魚握壽司」，限於平日晚餐、假日午晚餐時段供應。

高雄的饗食天堂限時推出「黑鮪魚赤身」。圖／饗賓餐旅提供
高雄的饗食天堂限時推出「黑鮪魚赤身」。圖／饗賓餐旅提供
饗饗、旭集推出「炙燒黑鮪魚握壽司」。圖／饗賓餐旅提供
饗饗、旭集推出「炙燒黑鮪魚握壽司」。圖／饗賓餐旅提供

壽司 饗饗 黑鮪魚

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