不藏了！馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》結局出乎你意料之外

與音樂劇金牌製作人卡麥隆．麥金塔許合作近三十年的馬修·伯恩曾以迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》獲得兩次奧利佛獎最佳戲劇編舞獎，創作多部富有盛名作品：男版《天鵝湖》、《剪刀手愛德華》、《睡美人》，近日更是榮獲CTG The Gala 2024最佳導演及編舞家殊榮！他將於今年七月領軍英國舞蹈界最具關注度的「新冒險舞團」首度登台演出，全新青春愛戀《羅密歐與茱麗葉》北高國家級場館巡演，隨後將封箱休息，演出門票現正在OPENTIX及 udn售票網 熱賣中！

究竟青春版的《羅密歐與茱麗葉》，與莎士比亞筆下經典作品有多麼不同呢？首先在故事背景，一改義大利維諾納城的兩大家族對立，將場景拉到架空的超未來，在看似監獄又像精神病院的機構，舞台設計以單調的灰白色系為主，兩扇大門分別標註「男孩」與「女孩」，象徵男女孩被嚴格規範不得接觸，從蒙特鳩與卡布雷特家族間的世代矛盾，將焦點放在青少年們和權威之間的對立。

其次，亦跳脫原本角色性格的設定，文本裡較為嬌柔的茱麗葉，好像只能順從別人安排的命運，最後服下假毒卻還是錯過與愛人的重逢，新版的茱麗葉則是擁有堅毅不服輸的特性，即使受到警衛鐵豹的侵犯，但依舊奮力與命運抗衡。而擅長將現代議題帶入舞作的馬修伯恩，也將莫枯修與巴薩澤塑造為一對同志戀人，在舞者戲劇張力的肢體詮釋之下，展現痛苦掙扎的力與美。

同性戀人的愛情，呈現與現實世界同樣的痛苦與掙扎。圖／聯合數位文創 提供