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就愛嘗鮮！SOGO大巨蛋餐飲區開幕 午餐期用餐人潮滿座

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO大巨蛋主題餐廳區今日開幕，「一風堂BAR IPPUDO」午餐期滿座。圖／SOGO提供
SOGO大巨蛋主題餐廳區今日開幕，「一風堂BAR IPPUDO」午餐期滿座。圖／SOGO提供

「遠東Garden City」SOGO大巨蛋主題餐廳區「潮美食公園」今日開幕，14家餐廳中有9家今日率先登場，餐飲群中有5家全台首店、3家百貨首店、1家台北首店、1家全新概念店，餐期從早上跨越凌晨，甚至還有24小時營業港式飲茶餐酒館，自然掀起民眾好奇心。上午10點就有人來排隊，也有多家餐廳午餐期滿座，SOGO指出，午餐除了吸引周邊上班族造訪外，預期下班後的用餐潮也可期待，夜晚將是另一種美食風景。

台灣人不只愛吃，更愛嘗鮮，對初登場商場、美食特別捧場。SOGO指出，「週末炸雞漢堡俱樂部」 開店前10點就有民眾排隊，另外，包括首家概念店的「一風堂BAR IPPUDO」午餐餐期滿座，同時間還有近十人候位，韓式餐酒館「紫木槿」、「掌門精釀啤酒餐廳」午餐期皆為滿座。SOGO觀察，中午主要客源以周邊上班族為主，其次是附近居民揪伴成群一起悠閒用餐。

今日起率先登場的9家餐廳包括：「TOK盡興食光」、「週末炸雞漢堡俱樂部」、「PRESERVE」、「螢火部落」、「Lit Lit」、「STAR HUTONG星胡同」、「一風堂BAR IPPUDO」、「紫木槿」、「掌門精釀啤酒餐廳」，試營運期間的「星胡同」以預約客為主，當中包括「TOK盡興食光」、「PRESERVE」、「螢火部落」，以及即將於6/25開幕的「武蔵野森珈琲Diner」皆為寵物友善餐廳，可帶著心愛毛孩一起享受美食時光。

下一波6月25日再開出包括美式運動餐廳「SPORTS NATION」、24小時營業的「大巨星港式飲茶餐酒館」、「湊湊火鍋·茶憩」、「武蔵野森珈琲Diner」4家餐廳，8月則有「漢堡排嘉」進駐。

SOGO大巨蛋主題餐廳區今日開幕，韓式餐酒館「紫木槿」午餐期滿座。圖／SOGO提供
SOGO大巨蛋主題餐廳區今日開幕，韓式餐酒館「紫木槿」午餐期滿座。圖／SOGO提供
SOGO大巨蛋主題餐廳區今日開幕，「掌門精釀啤酒餐廳」午餐期滿座。圖／SOGO提供
SOGO大巨蛋主題餐廳區今日開幕，「掌門精釀啤酒餐廳」午餐期滿座。圖／SOGO提供
SOGO大巨蛋主題餐廳區今日開幕，「週末炸雞漢堡俱樂部」 開店前10點就有民眾排隊。圖／SOGO提供
SOGO大巨蛋主題餐廳區今日開幕，「週末炸雞漢堡俱樂部」 開店前10點就有民眾排隊。圖／SOGO提供
「遠東Garden City」SOGO大巨蛋「潮美食公園」今日開幕。記者王聰賢／攝影
「遠東Garden City」SOGO大巨蛋「潮美食公園」今日開幕。記者王聰賢／攝影

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