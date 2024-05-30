UNIQLO年度最大購物優惠將登場 AIRism系列當季服飾首度降價！

從5月31日起為期12天，UNIQLO將帶來年度最大購物優惠活動「感謝祭」，許多機能與設計兼具的人氣商品首度降價。包括AIRism棉質圓領T恤、女孩必備BRATOP削肩短版背心，甚至是名偵探柯南、超人力霸王及Hello Kitty 50週年等UT系列等都在其中，讓消費者無痛入手當季服飾。

今年是UNIQLO品牌成立40周年，所以此次感謝祭活動主題定調為「不忘初心」，因此像是過去不曾特價的的AIRism棉質寬版圓領T恤、BRATOP削肩短版背心，深受大人小孩喜愛的UT系列包含名偵探柯南、超人力霸王、Chiikawa × Sanrio Characters及Hello Kitty 50th Anniversary等多款印花T恤都首度加入優惠行列，最低290元就能入手。除了人氣商品之外，UNIQLO也針對必備的基本款單品及貼身衣物推出限定價，像是簡約有型的男裝降落傘工裝短褲以及女裝棉質輕便短褲，提供390元起的感謝價格。

UNIQLO女裝Hello Kitty 50th Anniversary UT印花T恤，首度優惠390元。圖／UNIQLO提供

此次夏日感謝祭不僅有購物優惠，同時為回饋台灣消費者長年的支持，也推出顏值與實用度都兼具的限量保溫瓶，在活動祭期間，凡於全台各門市或官方網站單筆消費滿2,000元即可獲得，送完為止。另外，由於6月2日是UNIQLO全球第一家門市的開幕日，於是在今年的同一時間，凡走進全台任何一家品牌門市，都有機會獲得UNIQLO準備的誕生日限定限量入店驚喜，以獨特紀念的方式全球同慶。

UNIQLO男裝AIRism棉質寬版圓領T恤，首度優惠390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝BRATOP削肩短版背心，感謝價格590元。圖／UNIQLO提供