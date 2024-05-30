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到松高吃鬆糕！無印良品慶祝松高店一周年　倡議慢生活

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品松高旗艦店歡慶一周年，以慢生活為主題推出一周年祭。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店歡慶一周年，以慢生活為主題推出一周年祭。圖／無印良品提供

到松高吃鬆糕囉！MUJI無印良品慶祝松高旗艦店開幕一周年，特別推出以「慢生活」為主題的一周年祭，舉辦多樣化的體驗、市集、手作與講座等，且即日起至6月2日，到松高旗艦店消費單筆滿888元，送鬆糕一份，該鬆糕與台北老店合興壹玖肆柒一起合作，吃出道地的台灣味。

無印良品松高旗艦店的系列活動相當多元，6月8～9日推出的慢，生活市集，邀請包括合興壹玖肆柒、COFFEE FLAIR、Nag.19、CHUZI 筑子與Resana Flower現身擺攤，呈現出慢生活中的多樣性，包括有點心、咖啡、香氛蠟燭、竹藝美學與花束等，盡情體驗在家的慢生活，體驗人生。

還有更多體驗與講座，6月1日有COFFEE FLAIR 品牌創辦人王森永，分享如何在家中呈現喜歡的咖啡風味，並用無印良品的質感器物，衝出好喝的咖啡；6月2日邀請熱愛旅行的dato，分享在城市中的緩慢旅行心得。

6月9日也邀請合興壹玖肆柒主理人鄭匡佑，分享如何將傳統糕點與現代社會接軌，並推出多樣化品牌風貌與口味創新，6月8日有兩場青草香包手作體驗，使用回收亞麻布搭配天然驅蚊效果的青草配方，呼應端午節的到來，由澀澀主理人Zola主持。更多內容可到MUJI無印良品松高旗艦店IG帳號@muji_songgao或「MUJI passport｣手機APP查詢。

無印良品松高旗艦店歡慶一周年，消費滿額送鬆糕。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店歡慶一周年，消費滿額送鬆糕。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店歡慶一周年，以慢生活為主題推出一周年祭。圖／無印良品提供
無印良品松高旗艦店歡慶一周年，以慢生活為主題推出一周年祭。圖／無印良品提供

咖啡 品牌 無印良品

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