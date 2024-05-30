普普大師安迪沃荷《花》再掀高潮 佳士得香港圓滿收槌
國際拍賣行佳士得（Christie’s）本週於香港會議展覽中心（HKCEC）舉辦的最後一次春季現場拍賣，在5月28至29日兩日間共四場二十及二十一世紀藝術拍賣圓滿收槌，總成績出爐，在普普大師安迪沃荷（Andy Warhol）鉅作《花》的佳績領軍下，成交總額為9億6,285萬4,540港元，平均成交項目及金額比率近90%，並刷新12位藝術家拍賣紀錄。
在5月28日舉辦的晚間拍賣，由靉嘔《彩虹海景》的熱烈競標揭開序幕。安迪沃荷珍稀鉅作《花》，成交價高達港元6,662萬5,000港元（857萬4,891美元，近2.77億台幣），是亞洲有史以來成交金額最高的《花》系列作品。《花》系列共12幅82英寸的巨幅作品，完成於沃荷藝術生涯巔峰時期的1965年。系列中橘紅色為主色調的《花》2024年5月16日甫於紐約上拍，以3,548萬5,000美元高價成交。
除了沃荷，西方藝術家馬克夏加爾（Marc Chargall）和印象派的作品有都100%成交，超現實主義藝術家雷尼馬格利特（René Magritte）的《遨遊》也取得好成績。日本藝術家草間彌生和奈良美智也都維持相當穩健的表現，傳統「藍籌」的趙無極、常玉及陳逸飛等中國現代巨匠作品，也都拍出相當不錯的成績。
因為下一場秋季的二十及二十一世紀藝術拍賣將於9月26及27日舉辦，為The Henderson全新亞太區總部首屆拍賣拉開帷，日期比往常秋季拍賣提前兩個月，也因此本季拍賣整體來說規模較往常小，小而精巧的規模與優秀的成績，算是為19年來在香港會展中心舉辦現場拍賣畫上圓滿的句點，告別一個時代。
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