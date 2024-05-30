新銳南美洲主廚訪台 夏季快閃餐會限期開吃

「拉丁美洲料理」（Latin American cuisin）大放異彩， MMHG 湘樂餐飲集團創辦人林泉（Richie Lin）邀請來自哥倫比亞、曾於斯洛維尼亞三星餐廳「Hiša Franko」與世界50大餐廳「El Chato」擔任主廚的李奧納多・豐塞卡・塞利斯（Leonardo Fonseca Celis ，以下稱 Leo），來台灣展開長達半個月的快閃餐會，將旗下餐廳baan Taipei與團隊交由他自由揮灑，精心打造6道菜式、3道甜點的套餐菜單，化身氛圍輕鬆的當代中南美料理Bistronomy。餐會自即日起至6月15日（六），每位售價 2,680元+10%，Wine Pairing 1,180元+10%，僅供應晚餐，已開放線上訂位。

現年34歲的Leo於2013年進入Noma後，接續在多家知名餐廳任職；他2015年於世界50大餐廳「El Chato 」擔任主廚，2018 年進入世界最佳女主廚Ana Roš於斯洛維尼亞的三星餐廳「Hiša Franko」，一路晉升執行主廚；2022 年他前往首都盧布爾雅那，為Ana Roš 管理風格親民的餐酒館「Jaz」，這段經歷也讓他洞見餐飲訴求輕鬆易吃的趨勢。今年初他在個人生涯規劃下，宣布成為自由廚師，將第一站快閃餐會獻給台灣。

這次是Leo 踏入廚房多年首次做自己的料理，他將菜單定義為「拉丁美洲風味的當代料理」。開胃小點「鷹嘴豆／雞心肝醬／紅心芭樂」以脂滑鹹鮮的肝醬（Pâté）為靈感，將雞心、雞肝與瑪薩拉香料（masala）做成如慕斯般的鹹香抹醬，與白酒醋醃漬的紅心芭樂片一同填入鷹嘴豆所製作成的炸麵團，粗獷的鐵質風味中帶著優雅清新的水果香氣。

「玉米餅／煙燻骨髓／綠竹筍／海膽」靈感取自哥倫比亞經典國民美食玉米餅（Arepa）。先將炸得輕盈酥脆的玉米餅，塗上薄薄煙燻蛋醬，再堆疊以中南美傳統鹼法浸煮的綠竹筍片、雞皮脆片、烤骨髓、海膽，點綴些許食用花與手指檸檬；大口吃下，各種食材的香氣與鮮味充分交融，爽脆中滋味層次飽滿。

「蟹肉沙拉／紫薯／玉米」將蟹肉拌入以新鮮馬告調味的蛋黃醬，搭配鬼椒、香菜、檸檬汁所做成的傳統酪梨醬；底部由烤過的玉米殼做成油醋醬汁，鋪上紫薯片、新鮮栗子片、以及炙燒玉米筍丁，展現與開胃小點截然不同的強烈風格。

南美醃生魚「Ceviche」是源於祕魯的生魚料理，中南美洲各國做法大不相同，Leo 以夏季瓜果食材做出清爽版本，先將蛤蠣、香菜、薑、辣椒、芹菜與檸檬熬煮成 ceviche「老虎醬」（leche de tigre），淋在如盤中小花園般美麗季節時蔬、風乾西瓜、番茄與烤杏仁，醃漬與風乾的作用讓瓜果更為甜鮮。

「明蝦／西瓜／豬肉」先將金煌芒果青鋪排於盤上，再把西瓜汁跟粉紅胡椒所調製的西瓜醬覆於明蝦添增清爽甜味，再淋上以胡椒、香茅、蒔蘿、平葉巴西里熬煮的豬肉醬汁；蝦頭另填入佛手瓜發酵汁，與蝦膏充分融合後再擠至蝦身與醬汁上，提鮮之餘尾韻甜美悠長。

「和羊／茄子」將煎好的羊鞍靜置於鯷魚奶油中，再以秘製的南美醃漬醬汁( Agua chile )，將多香果、洋蔥、墨西哥青椒、巧克力與花生醬加入羊肉醬汁，搭配櫛瓜泥醬與烤茄子，多香果神秘又繁複的香氣，讓羊肉風味更臻飽滿。

進入甜點之前，端上的是「Shot of mezcal」，將龍舌蘭植物蒸餾而成的烈酒Mezcal、蛋白與檸檬汁用氮氣瓶做成固態雲朵，撒上煙燻鹽並以蓮花花瓣為容器上桌，一口吃下彷彿吃到泡沫質地的「Mezcal shot」，帶來嶄新的味蕾體驗。

甜點「豆腐／焦化巧克力／奇異果」使用慢慢弄的瑞可達起司（Ricotta Cheese），搭配蕎麥蛋白霜、紅奇異果醬與白巧克力焦糖臻果醬，Q滑香甜中帶著蕎麥蛋白霜的爽脆，讓人一口接一口。