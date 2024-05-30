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暢遊台灣酒鄉 台北、新北Mega50餐廳聯手打造獨家調酒

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
國內旅館領導品牌香格里拉今年推出全台首場客座調酒師活動。照片／業者提供
國內旅館領導品牌香格里拉今年推出全台首場客座調酒師活動。照片／業者提供

國內旅館領導品牌香格里拉今年推出全台首場客座調酒師活動，以台南為起點，選用最具在地特色的鹽、糖、米、果乾元素為核心，由南至北、橫跨半年巡迴，透過味蕾的起、承、轉、合不同感受，融合文化底蘊與當代魅力向「臺南400」里程碑致敬。

由台南遠東香格里拉「大廳茶軒」策劃，攜手姊妹飯店-台北遠東香格里拉「馬可波羅酒廊」及新北Mega50餐飲及宴會的「Asia49亞洲料理及酒廊」，推出《微醺時光：再現府城風華》系列活動，集結台南最難預約的四間酒吧Bar Home、鯤島、在島之後及Phowa頗瓦，將於6月、7月、9月與11月接力客座。

五大頂尖調酒師，共16款獨立且全新風味的獨家酒譜，精彩呈現跨世代的府城風華。。※ 提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

此外，台南遠東香格里拉更於活動期間，特別規劃於「豪華閣貴賓廊」每日傍晚雞尾酒時光，提供豪華閣及套房房客，指定特調雞尾酒，免費限量供應；同時，醉月樓中餐廳亦同步推出《府城風華．微醺饗宴》限定佳餚佐搭調酒師限定雞尾酒，延續鹽、糖、米、果乾酒款概念。

首場客座，重磅邀請到超人氣Bar Home主理人，也是「亞洲最佳50大酒吧」Bar TCRC創辦人－黃奕翔「阿翔」領軍，帶領其得意門生－「Chris柏豪」，師徒共同聯手開發香格里拉獨家酒款，從清爽、適口、濃郁到強烈酒感的四個節奏，以酒飲述說「最古老的台南古城風光」。

緊接七月，則精選最具台南文化氣息的超人氣質感酒館「鯤島」開啟客座二部曲，由曾獲得2023 The Art of Cocktail調和因子Top 10獎項、被譽為「鯤島潛力之星」的年輕調酒師－錦祥，以開胃飲料、前菜、主食、甜點的餐序設計調酒，漸進式地帶領品酒人走進「巷口古早味的府城懷舊印象」。

九月份的客座巡迴三部曲，將是擁有全台南市最浮誇酒吧之稱的「在島之後」主理人－大喬，利用其擅長的當代調酒技法，透過早晨、午餐、茶點及晚餐的次序，融合在地美食及香氣，翻轉調飲的既有印象，引領品酒人潛入「漫步府城」的微醺意境中。

十一月最終場，則由隱身於百年古蹟祀典大天后宮巷弄中，卻總是一位難求的「Phowa頗瓦」酒吧，由其擅長將甜點入酒，且曾獲國際調酒賽「永續雞尾酒」競賽首位台灣冠軍的店長－妙妙親自操刀，設計一系列獨特又精緻的實驗性調酒，展現微醺版的「古城滋味」，用傳承百年的府都香，為品酒人劃下美好完結篇章。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南 調酒 香格里拉

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