TESTONI 雷射立體皮雕助攻 2024新品大曬皮革藝術

視覺的變化，常能讓同樣的質地帶來不同感受。義大利精品品牌TESTONI近日發表2024新款鞋履，透過雷射3D雕花技術，讓素面牛皮帶來視覺蛻變，也為原本舒適好穿的休閒鞋，增添造型之樂。

由於原本在皮革、製鞋領域的專長，TESTONI過往就曾多方嘗試，將皮革改造成例如Canvas帆布、丹寧、絲綢質感，近日TESTONI則在2024春夏新品中再度發揮創意，以雷射雕花3D新科技，打造足上的多變風采。以品牌的Moena手工運動鞋為例，本季使用精心磨砂處理後的Nubuck牛巴戈皮革為鞋面，同時運用皮革雷射雕花技術、帶來如蕾絲般的細膩精緻視覺。