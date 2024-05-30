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TESTONI 雷射立體皮雕助攻 2024新品大曬皮革藝術
視覺的變化，常能讓同樣的質地帶來不同感受。義大利精品品牌TESTONI近日發表2024新款鞋履，透過雷射3D雕花技術，讓素面牛皮帶來視覺蛻變，也為原本舒適好穿的休閒鞋，增添造型之樂。
由於原本在皮革、製鞋領域的專長，TESTONI過往就曾多方嘗試，將皮革改造成例如Canvas帆布、丹寧、絲綢質感，近日TESTONI則在2024春夏新品中再度發揮創意，以雷射雕花3D新科技，打造足上的多變風采。以品牌的Moena手工運動鞋為例，本季使用精心磨砂處理後的Nubuck牛巴戈皮革為鞋面，同時運用皮革雷射雕花技術、帶來如蕾絲般的細膩精緻視覺。
然TESTONI並未捨棄對舒適與機能的追求，手套式縫法將讓運動鞋帶來彈性與舒適度，同時Lambrusco酒紅色的橡膠鞋底與坦克紋理，則帶來抓地力，外出遠行如歐洲的石板路或光滑路況時，也能輕鬆行走。活力但不失穩重、千里之行始於足下，讓每次的出行都帶來愉快、新知與新發現，正是TESTONI、更是義大利帶給人的生活風格樂趣。
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