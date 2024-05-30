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全家霜淇淋6月新口味揭曉！「海鹽檸檬」清爽消暑 還有大人系酷繽沙限時優惠嚐鮮
每個月都讓人超期待的Fami!ce全家霜淇淋新口味終於揭曉，將從6月5日起再度攜手日系都會型水族館「Xpark」，開賣全新口味「海鹽檸檬霜淇淋」，迎戰夏季高溫，以清爽微酸滋味加上清新雪酪口感，清涼消暑新選擇；同時，今年初推出的的「巨峰葡萄」或「草莓優格」水果口味霜淇淋同步回歸，同樣的雪酪口感，可與「海鹽檸檬」口味相互搭配，創造水果系霜淇淋新滋味。
不只霜淇淋挑戰創意，酷繽沙也有大人系新滋味，全家首度與日本知名梅酒品牌「CHOYA蝶矢」跨界合作，將明星商品酷繽沙結合CHOYA梅酒經典風味，打造今夏重磅爆品「The CHOYA梅子酷繽沙」，以頂級南高梅調製出無酒精雞尾酒基底冰沙，將梅子的酸甜韻味與果汁、蘋果丁交疊；此外，還可加購60ml「The CHOYA至極梅酒」倒入酷繽沙中，瞬間變身「調酒酷繽沙」，非常適合夏夜享受微醺氛圍。歡慶新品上市，6月25日前於全家店舖購買「The CHOYA梅子酷繽沙」享會員嚐鮮價59元，搭購「The CHOYA至極梅酒」享解憂合購價119元，梅酒控別錯過。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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