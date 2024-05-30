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必勝客再推新品！「庫洛魔法使」聯名套餐曝光 員工崩潰：瘋了

聯合新聞網／ 綜合報導
有必勝客員工抱怨，公司最近要跟日本動漫「庫洛魔法使」聯名，看到配料後他不禁崩潰喊，「公司真的瘋了」。圖取自爆廢1公社
有必勝客員工抱怨，公司最近要跟日本動漫「庫洛魔法使」聯名，看到配料後他不禁崩潰喊，「公司真的瘋了」。圖取自爆廢1公社

必勝客常常推出「特殊口味」披薩吸引消費者，曾經推出的有香菜皮蛋豬血糕披薩、蝦猴酥蚵仔煎披薩、芝心雙粿草仔龜披薩…等等，最近甚至還推出爆米香跳跳糖披薩。一名必勝客員工表示，公司最近要跟日本動漫「庫洛魔法使」聯名，看到配料猜測要做主角小櫻的魔法棒，令他不禁崩潰喊，「公司真的瘋了」。

一名網友在臉書粉專「靠北必勝客」抱怨，繼去年與「進擊的巨人」聯名，利用餡料擺出「超大型巨人」及限定紙盒，今年則是跟「庫洛魔法使」聯名，本以為又會做其中一個角色，一開始認為若是做太陽封印之獸可魯貝洛斯，「難度還不至於太高」，但一看到主配料是長長的德國香腸後，猜測可能是要做主角木之本櫻的魔法棒，令他不禁直呼，「公司高層你們確定要這樣趕走更多工讀生和幹部？」

網友紛紛表示，「隱藏著醣類力量的鑰匙啊，在披薩面前顯示你真正的力量！跟你訂下外送的吃貨命令你，節食解除！」、「辛苦小必員工們了」、「有沒有可能是魔法陣」、「看來真的瘋了」、「出了我一定買爆」、「可以叫店員對著披薩盒說下面這段話嗎？隱藏著黑暗力量的鑰匙啊！在我面前顯示真正的力量，跟你定下約定的小櫻命令你，封印解除！！」、「相信小魔女DoReMi也快了」。

有網友貼出必勝客傳單，與庫洛魔法使聯名的「必勝魔法套餐」套餐價749元，裡面有「夢之鑰匙芝心披薩」，內餡有德式香腸和咖哩馬鈴薯泥，「小可包」內餡是抹茶紅豆，以及「必勝魔法吊飾」共4款隨機出貨。

必勝客 披薩

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