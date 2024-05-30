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好色有理！Hamilton發表新款Scuba、BeLOWZERO潛水表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
新款Hamilton Scuba潛水表，將有霧粉紅、黃色或橘色三色橡膠表帶。圖／Hamilton提供
新款Hamilton Scuba潛水表，將有霧粉紅、黃色或橘色三色橡膠表帶。圖／Hamilton提供

海灘邊的水潮聲、閃閃發亮反射的陽光，夏天的一切都讓人感受到興奮，令人迫不及待進入度假或嬉戲模式。瑞士品牌漢米爾頓（Hamilton）為旗下的BeLOWZERO、Scuba兩個系列推出新品，以搶眼繽紛心色，兼顧專業與造型，更讓手表成為隨身的活力配件。

曾在電影《天能》、《絕地救援》先後登上大螢幕的BeLOWZERO系列表款，表殼四角的螺絲樣式設計散發鮮明的粗獷風格。新作採用夜光黃配色的橡膠表帶和時針，這讓即便在水下依然輕鬆讀取時間，因為黃色正是沿海水域中的明顯顏色。46毫米的碩大份量表殼但運用相對輕盈、堅硬的鈦金屬，並在面盤運用X1級增強型Super-LumiNova®夜光塗層指針提升閱讀便利，以及穩定的H-10自動上鍊機械機芯。

顧名思義，以潛水之名的Scuba系列則帶來40毫米的大尺寸。表款使用精鋼表殼搭配鋁製的單向表圈，同樣是「大塊頭」、但上手不顯沈重。霧粉紅、黃色或橘色的橡膠表帶，讓原本帶著有輕微的陽剛氣息瞬間活潑了起來，然H-10自動上鍊機芯具有80小時動力儲存，讓表款同時具有專業的、足堪日常配戴的機械表定位。表款提供防水性能達100米，三款訂價則皆為28,000元。

Hamilton Scuba潛水表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米，28,000元。圖／Hamilton提供
Hamilton Scuba潛水表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米，28,000元。圖／Hamilton提供
24小時制的內圈數字、鮮明的彩色分鐘刻度，都讓表款在潛水、時間讀取上更為便利。圖／Hamilton提供
24小時制的內圈數字、鮮明的彩色分鐘刻度，都讓表款在潛水、時間讀取上更為便利。圖／Hamilton提供
表殼四角有螺絲、整體造型強悍的BeLOWZERO潛水表，近日換上新款黃色表帶、細節，活力走跳。圖／Hamilton提供
表殼四角有螺絲、整體造型強悍的BeLOWZERO潛水表，近日換上新款黃色表帶、細節，活力走跳。圖／Hamilton提供
Hamilton BeLOWZERO潛水表，鈦金屬、46毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、防水1,000米，56,000元。圖／Hamilton提供
Hamilton BeLOWZERO潛水表，鈦金屬、46毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、防水1,000米，56,000元。圖／Hamilton提供

瑞士

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