好色有理！Hamilton發表新款Scuba、BeLOWZERO潛水表

海灘邊的水潮聲、閃閃發亮反射的陽光，夏天的一切都讓人感受到興奮，令人迫不及待進入度假或嬉戲模式。瑞士品牌漢米爾頓（Hamilton）為旗下的BeLOWZERO、Scuba兩個系列推出新品，以搶眼繽紛心色，兼顧專業與造型，更讓手表成為隨身的活力配件。

曾在電影《天能》、《絕地救援》先後登上大螢幕的BeLOWZERO系列表款，表殼四角的螺絲樣式設計散發鮮明的粗獷風格。新作採用夜光黃配色的橡膠表帶和時針，這讓即便在水下依然輕鬆讀取時間，因為黃色正是沿海水域中的明顯顏色。46毫米的碩大份量表殼但運用相對輕盈、堅硬的鈦金屬，並在面盤運用X1級增強型Super-LumiNova®夜光塗層指針提升閱讀便利，以及穩定的H-10自動上鍊機械機芯。