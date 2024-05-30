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整天穿高跟鞋女模拇趾外翻腳痛難忍 微創手術矯正改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，女模拇趾外翻（左）經過微創手術矯正後（右），症狀才改善。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，女模拇趾外翻（左）經過微創手術矯正後（右），症狀才改善。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名女模特兒經常整天穿著高跟鞋，日前返家脫鞋後，大拇趾內側紅腫疼痛，以為是痛風發作，醫師檢查發現是「拇趾外翻」且嚴重到大拇趾已卡到第二趾下面，連第二趾都因為長期摩擦而長了硬皮。經採用微創手術矯正後，症狀才改善。

亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，拇趾外翻是前足部最常見的變形問題，不僅會造成外觀困擾、買鞋不便，連走路都因疼痛影響儀態，是許多民眾的夢魘。大多數拇趾外翻是成年後才出現，平均年紀大約落在30歲左右，以女性較多，且多半雙腳都有，甚至會隨著年紀越來越嚴重。

他說，會造成拇趾外翻，除了遺傳之外，平時常穿高跟鞋與尖頭皮鞋這類楦頭小的鞋子更是高風險族群。除此之外，扁平足、風溼病、關節鬆弛等問題也常會合併出現，症狀包括拇趾內側發炎紅腫痛、第二腳趾底部疼痛或是出現硬皮等。雖然不像慢性病需長期吃藥控制，但每天走路的痛楚往往嚴重影響生活品質，可以說是小病造成大問題。

經X光檢查，女模第一蹠趾角度約40度，第一、第二蹠骨角度也大於15度，確認為嚴重拇趾外翻，討論後決定採用微創手術矯正治本。過程中，醫師先以特殊工具切骨矯正，將外翻的拇趾拉回到正常角度，合併周邊組織鬆緊度調整韌帶，之後再用可吸收的植入物材質加以固定，術後隔天即可下床。約3個月後即恢復原本生活步調，植入物約兩年後可吸收。

蘇錦宏說，拇趾外翻角度越大不代表症狀就一定比較嚴重，有些人外型變形很明顯，卻完全沒有症狀，也有人看起來變形很輕微，走路完卻會紅腫痛到無法忍受。因此若有拇趾外翻症狀，建議要尋求專業骨足踝專科醫師評估，選擇最適合的處理方式。

他說，若症狀剛開始出現，不妨採取保守治療，如換穿寬楦頭而且有足弓支撐的鞋子，或者使用外翻矯正襪、矯正墊，或是蹠部墊等，若有紅腫發炎狀況，也可服用消炎藥物及足部運動的肌力訓練改善，但相關問題已經嚴重到影響生活時，不要排斥就醫或手術，才能早日回復美足風采。

亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，拇趾外翻是前足部最常見的變形問題。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，拇趾外翻是前足部最常見的變形問題。圖／亞洲大學附屬醫院提供

微創手術 醫師 高跟鞋

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