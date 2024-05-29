藥局也能吃冰淇淋！全台最美「分子藥局」插旗信義商圈

位於台中的「分子藥局」，因浮誇的建築與裝潢美學，被網友譽為「全台最美藥局」，也成為許多民眾前往台中的打卡景點。分子藥局自即日起正式北上，於台北信義新光三越A11，打造「分子藥局NORTH HUB」，除了提供有多種保健食品之外，更販售添加維生素C、玻尿酸等不同機能性食材的6款「未來冰淇淋」，讓藥局的一角，也能化身成為另類甜點店。

鄰近台中國家歌劇院的「分子藥局」自2017年開幕，以健康選物概念出發，並且打破傳統藥局的概念，透過設計空間、香氣，讓藥局呈現不同的面貌，因此成為許多網友心中的「全台最美藥局」。本次全新亮相的「分子藥局NORTH HUB」，空間由「水相設計WATERFROM DESIGN」操刀，藉由分子鏈接聚合樣式的網格化展架、玻璃纖維線，以及不同尺度轉折的櫃體階梯等元素，創造出獨特的場域空間。現場打造品牌專屬的環境音樂，為感官迎來完整體驗。