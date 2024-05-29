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藥局也能吃冰淇淋！全台最美「分子藥局」插旗信義商圈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
未來冰淇淋共計有6種口味，每份140元。圖／分子藥局提供
未來冰淇淋共計有6種口味，每份140元。圖／分子藥局提供

位於台中的「分子藥局」，因浮誇的建築與裝潢美學，被網友譽為「全台最美藥局」，也成為許多民眾前往台中的打卡景點。分子藥局自即日起正式北上，於台北信義新光三越A11，打造「分子藥局NORTH HUB」，除了提供有多種保健食品之外，更販售添加維生素C、玻尿酸等不同機能性食材的6款「未來冰淇淋」，讓藥局的一角，也能化身成為另類甜點店。

鄰近台中國家歌劇院的「分子藥局」自2017年開幕，以健康選物概念出發，並且打破傳統藥局的概念，透過設計空間、香氣，讓藥局呈現不同的面貌，因此成為許多網友心中的「全台最美藥局」。本次全新亮相的「分子藥局NORTH HUB」，空間由「水相設計WATERFROM DESIGN」操刀，藉由分子鏈接聚合樣式的網格化展架、玻璃纖維線，以及不同尺度轉折的櫃體階梯等元素，創造出獨特的場域空間。現場打造品牌專屬的環境音樂，為感官迎來完整體驗。

分子藥局NORTH HUB現場提供多種保健食品、家中常備藥物，並獨家引進丹麥保養品牌「NUORI」。同時也與台中「JLI lab」合作，研發出無麩質、無蛋奶的「Future Vegan Gelato未來冰淇淋」，共計有青春橄欖油、平靜薰衣草、滾動奇異果、放鬆膠原C、亮晶晶葡萄、水嫩嫩莓果等6種口味，均都添加有不同的機能性食材。以「平靜薰衣草」為例，標榜以椰奶萃煮乾燥法國薰衣草，再與高科技微脂體薰衣草 CPO Lavender®結合，宛若置身薰衣草花田；「放鬆膠原C」則是將德國洋甘菊以70度低溫萃煮，再加入新鮮柑橘及專利維生素C，具有清新甜香。每份均為2球，售價140元。

分子藥局NORTH HUB位於台北信義新光三越A11地下2樓。圖／分子藥局提供
分子藥局NORTH HUB位於台北信義新光三越A11地下2樓。圖／分子藥局提供
分子藥局NORTH HUB由「水相設計WATERFROM DESIGN」操刀。圖／分子藥局提供
分子藥局NORTH HUB由「水相設計WATERFROM DESIGN」操刀。圖／分子藥局提供
「分子藥局NORTH HUB」於店內打造「Future Vegan Gelato未來冰淇淋」。圖／分子藥局提供
「分子藥局NORTH HUB」於店內打造「Future Vegan Gelato未來冰淇淋」。圖／分子藥局提供

藥局 食材

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