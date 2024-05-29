聽新聞
test
0:00 / 0:00
藥局也能吃冰淇淋！全台最美「分子藥局」插旗信義商圈
位於台中的「分子藥局」，因浮誇的建築與裝潢美學，被網友譽為「全台最美藥局」，也成為許多民眾前往台中的打卡景點。分子藥局自即日起正式北上，於台北信義新光三越A11，打造「分子藥局NORTH HUB」，除了提供有多種保健食品之外，更販售添加維生素C、玻尿酸等不同機能性食材的6款「未來冰淇淋」，讓藥局的一角，也能化身成為另類甜點店。
鄰近台中國家歌劇院的「分子藥局」自2017年開幕，以健康選物概念出發，並且打破傳統藥局的概念，透過設計空間、香氣，讓藥局呈現不同的面貌，因此成為許多網友心中的「全台最美藥局」。本次全新亮相的「分子藥局NORTH HUB」，空間由「水相設計WATERFROM DESIGN」操刀，藉由分子鏈接聚合樣式的網格化展架、玻璃纖維線，以及不同尺度轉折的櫃體階梯等元素，創造出獨特的場域空間。現場打造品牌專屬的環境音樂，為感官迎來完整體驗。
分子藥局NORTH HUB現場提供多種保健食品、家中常備藥物，並獨家引進丹麥保養品牌「NUORI」。同時也與台中「JLI lab」合作，研發出無麩質、無蛋奶的「Future Vegan Gelato未來冰淇淋」，共計有青春橄欖油、平靜薰衣草、滾動奇異果、放鬆膠原C、亮晶晶葡萄、水嫩嫩莓果等6種口味，均都添加有不同的機能性食材。以「平靜薰衣草」為例，標榜以椰奶萃煮乾燥法國薰衣草，再與高科技微脂體薰衣草 CPO Lavender®結合，宛若置身薰衣草花田；「放鬆膠原C」則是將德國洋甘菊以70度低溫萃煮，再加入新鮮柑橘及專利維生素C，具有清新甜香。每份均為2球，售價140元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言