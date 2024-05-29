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夏季清涼著裝示範！謝欣穎甜美洋裝藏「挖空」心機、林哲熹最愛什麼都不穿

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
謝欣穎（左）和林哲熹受邀站台TOMMY HILFIGER全新夏季快閃店開幕。記者曾智緯／攝影
謝欣穎（左）和林哲熹受邀站台TOMMY HILFIGER全新夏季快閃店開幕。記者曾智緯／攝影

自即日起到6月2日為止，美式休閒品牌TOMMY HILFIGER選在台北忠孝SOGO百貨一樓戶外廣場，開設夏季期間快閃店。並邀請謝欣穎和林哲熹換上品牌夏季新裝現身，還提供獨家爆米花、冰淇淋和布章燙印客製托特袋等活動，讓消費者更能感受TOMMY HILFIGER這季最新概念。

在TOMMY HILFIGER全新夏季快閃店中，襯衫和Polo衫是兩大亮點，包括男裝經典Polo衫、寬鬆女裝條紋洋裝，還有對應的童裝款式，能創造溫馨親子穿搭。像是受邀擔任開幕嘉賓的謝欣穎和林哲熹就搶先穿上TH LAB系列服飾，從剪裁到面料都獨具特色，展現品牌對細節和品質的追求。夏季正式報到，提到炎熱天氣的穿搭，因為容易流汗，林哲熹一開始還笑說「不穿最好」，不過實際上，他會優先考量襯衫、Polo衫等單品，因為能營造出層次感。而謝欣穎也立刻回說「我也很怕熱」，所以夏日著裝的前提就是舒服不彆扭，還分享自己衣櫥中很多一件式洋裝，「因為不用想怎麼搭配，抓了就能出門」。記者會上，謝欣穎所穿的連身條紋洋裝，背後更有部分挖空設計，讓她覺得很驚喜，最適合夏季出遊時穿搭。

美式休閒品牌TOMMY HILFIGER選在台北忠孝SOGO百貨一樓戶外廣場，開設夏季期間快閃店。圖／TOMMY HILFIGER提供
美式休閒品牌TOMMY HILFIGER選在台北忠孝SOGO百貨一樓戶外廣場，開設夏季期間快閃店。圖／TOMMY HILFIGER提供

除了多元的的商品展示外，TOMMY HILFIGER夏季快閃店還推出有趣體驗活動。只要成為品牌官方帳號LINE好友和MYTOMMY會員，就可以現場兌換專屬限定爆米花和冰淇淋。另外，在活動期間消費還可以參加布章燙印客製托特袋，把個人風格融入設計，打造獨一無二的個性單品，展現時尚品味。

《TOMMY HILFIGER 2024 SUMMER POP-UP 夏季快閃店》

即日起至6月2日 (日)

每天 11:00至21:30

SOGO台北忠孝館戶外廣場

謝欣穎身著TH LAB 直條紋無袖襯衫洋裝現身。圖／TOMMY HILFIGER提供
謝欣穎身著TH LAB 直條紋無袖襯衫洋裝現身。圖／TOMMY HILFIGER提供

林哲熹演繹TH LAB 丹寧短袖襯衫。圖／TOMMY HILFIGER提供
林哲熹演繹TH LAB 丹寧短袖襯衫。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER夏季快閃店，消費可以參加布章燙印客製托特袋活動。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER夏季快閃店，消費可以參加布章燙印客製托特袋活動。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER條紋滾邊Polo衫，4,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER條紋滾邊Polo衫，4,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER楔型涼鞋，4,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER楔型涼鞋，4,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER女裝寬版Polo衫，4,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER女裝寬版Polo衫，4,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER TH LAB直條紋無袖襯衫洋裝，13,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER TH LAB直條紋無袖襯衫洋裝，13,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER TH LAB丹寧短袖襯衫，9,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER TH LAB丹寧短袖襯衫，9,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER TH LAB 夏季羊毛長褲，10,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER TH LAB 夏季羊毛長褲，10,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER開領Polo 洋裝，5,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER開領Polo 洋裝，5,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

SOGO 冰淇淋 品牌 快閃 謝欣穎

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