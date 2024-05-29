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夏季清涼著裝示範！謝欣穎甜美洋裝藏「挖空」心機、林哲熹最愛什麼都不穿
自即日起到6月2日為止，美式休閒品牌TOMMY HILFIGER選在台北忠孝SOGO百貨一樓戶外廣場，開設夏季期間快閃店。並邀請謝欣穎和林哲熹換上品牌夏季新裝現身，還提供獨家爆米花、冰淇淋和布章燙印客製托特袋等活動，讓消費者更能感受TOMMY HILFIGER這季最新概念。
在TOMMY HILFIGER全新夏季快閃店中，襯衫和Polo衫是兩大亮點，包括男裝經典Polo衫、寬鬆女裝條紋洋裝，還有對應的童裝款式，能創造溫馨親子穿搭。像是受邀擔任開幕嘉賓的謝欣穎和林哲熹就搶先穿上TH LAB系列服飾，從剪裁到面料都獨具特色，展現品牌對細節和品質的追求。夏季正式報到，提到炎熱天氣的穿搭，因為容易流汗，林哲熹一開始還笑說「不穿最好」，不過實際上，他會優先考量襯衫、Polo衫等單品，因為能營造出層次感。而謝欣穎也立刻回說「我也很怕熱」，所以夏日著裝的前提就是舒服不彆扭，還分享自己衣櫥中很多一件式洋裝，「因為不用想怎麼搭配，抓了就能出門」。記者會上，謝欣穎所穿的連身條紋洋裝，背後更有部分挖空設計，讓她覺得很驚喜，最適合夏季出遊時穿搭。
除了多元的的商品展示外，TOMMY HILFIGER夏季快閃店還推出有趣體驗活動。只要成為品牌官方帳號LINE好友和MYTOMMY會員，就可以現場兌換專屬限定爆米花和冰淇淋。另外，在活動期間消費還可以參加布章燙印客製托特袋，把個人風格融入設計，打造獨一無二的個性單品，展現時尚品味。
《TOMMY HILFIGER 2024 SUMMER POP-UP 夏季快閃店》
即日起至6月2日 (日)
每天 11:00至21:30
SOGO台北忠孝館戶外廣場
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