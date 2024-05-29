超市量販端午名粽預購倒數...滿額最高折200元 百搭醬料一站買齊

又到了吃粽子的季節，超市、量販搶先開跑端午預購活動，集結南北粽、素粽、粿粽、冰粽、異國粽到甜點，預購免排隊，在家輕鬆嚐鮮。

全聯端午預購倒數，5月31日前集結超過40款甜鹹粽，包括胡同、呷七碗、祥和蔬食、立家、鬍鬚張、狀元油飯等6家名店，每組398～609元，單粒平均73～125元，名店名粽最低73元起就能品嚐；另獨家販售的2款五星級飯店名粽台南晶英酒店XO醬干貝菱角粽、裕元花園酒店干貝八寶粽，另有寒舍酒香麻油雞粽，飯店名粽單組價格439～559元，單粒平均110～140元，適合追求吃巧不吃多的民眾。

如果還沒決定好要訂哪家，全聯也提供預購熱銷排名供選擇困難的民眾參考，截至目前熱銷前5名依序為呷七碗北部風味粽、饗城香菇蛋黃干貝粽、呷七碗國宴極品干貝粽、饗城南部金粽、呷七碗頂級南部粽，經典美味讓人百吃不膩。買粽同時別忘了醬料，全聯除了經典甜辣醬、果糖、蒜蓉醬，今年更準備了香辣又有堅果口感的「饗城咔咔脆辣醬」滿足嚐鮮族。

另外，年輕族群喜愛的甜點粽、冰粽，全聯也幫大家準備好。特別推薦手信坊尚武之節冰粽禮盒、晶漾仲夏冰粽禮盒、水倉蒲禮盒，透亮細軟外皮，包入各式人氣內餡，售價299～319元，是仲夏透心涼最佳美食；今年烘焙甜點也加入粽子大戰，「手信坊這不是蛋」將甜點做成雞蛋造型，搭上端午立蛋話題十足。

端午預購全聯「隔日達」同樣能一鍵下單、門市取貨，且無門檻免運費，5月31日前於隔日達下單購買端午預購指定商品，單筆消費滿688元折50元，滿1,280元折128元，等於消費滿額再享9折起優惠；6月6日至6月10日結帳單筆滿1,400元，輸入指定折扣碼「24DRAGON」現折200元。全聯「分批取」即日起至6月13日指定端午醬料專區買滿299元再贈300福利點。5月31日至6月13日門市也有應景的現貨商品，美味堂香菇蛋黃肉粽、南台灣花生粽和新品素食美味堂五寶荷葉粽，嘴饞隨時買。

大潤發則是從即日起至6月10日開跑名粽大賞活動，祭出型錄冷凍粽子商品滿單筆滿499元送50元現金抵用券，單筆發票購買冷凍包裝粽子任3件以上，再享9折優惠，以「在地名店」、「主廚推薦」、「餐廳、飯店推薦」等3大主軸推出超過70款好粽，預購至今熱銷前3名分別為「饗城南部金粽」、「呷七碗招牌北粽」、「義美北部粽」，除了在地名店，還引進必比登推薦的「滬舍餘味湖洲粽經典組合」，不論是台式、湖州、港式的傳統口味，或是素食者最愛的素粽、清涼冰粽、養生粽，南部粽、北部粽、客家粽都買得到。除此之外，更主打好粽配好湯，購買粽子享型錄湯品加購優惠價。