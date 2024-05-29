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超市量販端午名粽預購倒數...滿額最高折200元 百搭醬料一站買齊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
省錢吃名粽，全聯名店名粽最低73元起就能品嚐，大潤發集結台式、湖州、港式傳統口味和養生粽等，滿足端午呷粽需求。記者黃筱晴／攝影
省錢吃名粽，全聯名店名粽最低73元起就能品嚐，大潤發集結台式、湖州、港式傳統口味和養生粽等，滿足端午呷粽需求。記者黃筱晴／攝影

又到了吃粽子的季節，超市、量販搶先開跑端午預購活動，集結南北粽、素粽、粿粽、冰粽、異國粽到甜點，預購免排隊，在家輕鬆嚐鮮。

全聯端午預購倒數，5月31日前集結超過40款甜鹹粽，包括胡同、呷七碗、祥和蔬食、立家、鬍鬚張、狀元油飯等6家名店，每組398～609元，單粒平均73～125元，名店名粽最低73元起就能品嚐；另獨家販售的2款五星級飯店名粽台南晶英酒店XO醬干貝菱角粽、裕元花園酒店干貝八寶粽，另有寒舍酒香麻油雞粽，飯店名粽單組價格439～559元，單粒平均110～140元，適合追求吃巧不吃多的民眾。

如果還沒決定好要訂哪家，全聯也提供預購熱銷排名供選擇困難的民眾參考，截至目前熱銷前5名依序為呷七碗北部風味粽、饗城香菇蛋黃干貝粽、呷七碗國宴極品干貝粽、饗城南部金粽、呷七碗頂級南部粽，經典美味讓人百吃不膩。買粽同時別忘了醬料，全聯除了經典甜辣醬、果糖、蒜蓉醬，今年更準備了香辣又有堅果口感的「饗城咔咔脆辣醬」滿足嚐鮮族。

另外，年輕族群喜愛的甜點粽、冰粽，全聯也幫大家準備好。特別推薦手信坊尚武之節冰粽禮盒、晶漾仲夏冰粽禮盒、水倉蒲禮盒，透亮細軟外皮，包入各式人氣內餡，售價299～319元，是仲夏透心涼最佳美食；今年烘焙甜點也加入粽子大戰，「手信坊這不是蛋」將甜點做成雞蛋造型，搭上端午立蛋話題十足。

端午預購全聯「隔日達」同樣能一鍵下單、門市取貨，且無門檻免運費，5月31日前於隔日達下單購買端午預購指定商品，單筆消費滿688元折50元，滿1,280元折128元，等於消費滿額再享9折起優惠；6月6日至6月10日結帳單筆滿1,400元，輸入指定折扣碼「24DRAGON」現折200元。全聯「分批取」即日起至6月13日指定端午醬料專區買滿299元再贈300福利點。5月31日至6月13日門市也有應景的現貨商品，美味堂香菇蛋黃肉粽、南台灣花生粽和新品素食美味堂五寶荷葉粽，嘴饞隨時買。

大潤發則是從即日起至6月10日開跑名粽大賞活動，祭出型錄冷凍粽子商品滿單筆滿499元送50元現金抵用券，單筆發票購買冷凍包裝粽子任3件以上，再享9折優惠，以「在地名店」、「主廚推薦」、「餐廳、飯店推薦」等3大主軸推出超過70款好粽，預購至今熱銷前3名分別為「饗城南部金粽」、「呷七碗招牌北粽」、「義美北部粽」，除了在地名店，還引進必比登推薦的「滬舍餘味湖洲粽經典組合」，不論是台式、湖州、港式的傳統口味，或是素食者最愛的素粽、清涼冰粽、養生粽，南部粽、北部粽、客家粽都買得到。除此之外，更主打好粽配好湯，購買粽子享型錄湯品加購優惠價。

家樂福今年則是引進近60款粽子，有超過20款新品，其中有15款僅在家樂福獨賣。其中首推「立家x柴語錄湖州五福粽」，外盒柴語錄插畫設計，內搭5款鹹與甜的湖州粽，多種口味一次滿足；喜歡嚐鮮還有瓦城獨家上架泰式風味粽，包括泰式蝦醬粽、芋香紫米粽，來點不一樣的端午風情。即日起至6月10日，會員專屬單筆購買指定粽子商品，每滿488元送50元現金折價券（單筆最多送500元）；不限會員單筆購買指定粽子商品，每滿688元贈高慶泉×柴語錄花生辣醬、每滿888元再加贈十八匠作四神龍骨湯。

巨廚×阿秋大肥鵝招牌鵝油金蔥粽，3入319元。記者黃筱晴／攝影
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全聯獨家販售2款五星級飯店名粽，台南晶英酒店XO醬干貝菱角粽、裕元花園酒店干貝八寶粽。記者黃筱晴／攝影
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胡同海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽，4粒478元。記者黃筱晴／攝影
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大潤發「名粽大賞」好醬推薦。記者黃筱晴／攝影
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「手信坊這不是蛋」將甜點做成雞蛋造型，流金綠豆、花生牛奶雙口味，Q彈冰涼，單盒359元。記者黃筱晴／攝影
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本沐堂冰心粽，有紅豆、抹茶兩種口味，每包10入399元。記者黃筱晴／攝影
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寒舍酒香麻油雞粽，4粒439元。記者黃筱晴／攝影
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全聯端午醬料選擇多，香辣又有堅果口感的「饗城咔咔脆辣醬」嚐鮮推薦。記者黃筱晴／攝影
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家樂福今年引進近60款粽子，傳統名店到獨特泰式風味粽都有。圖／家樂福提供
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手信坊尚武之節冰粽禮盒，8粒299元，黑糖風味透心涼。記者黃筱晴／攝影
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大潤發新品葉味×李錦記蠔油鮑魚干貝虎掌粽（左）、楊哥楊嫂南部粽（右）。記者黃筱晴／攝影
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甜點 粽子 飯店

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