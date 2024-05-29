獨／飄香47年！台中「李海魯肉飯」原子店　驚傳熄燈

TUMI自2019年以來一直與麥拉倫F1車隊和麥拉倫汽車的合作，並於今年2月起擴大合作範圍，成為NEOM麥拉倫Extreme E車隊和麥拉倫Shadow電競隊的官方指定行李箱裝備品牌。同時推出全新TUMI與McLaren Extreme迷你系列結合尖端技術和創新設計，彰顯雙方對卓越性能的追求。

2024-05-29 17:29