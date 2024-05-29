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獨／飄香47年！台中「李海魯肉飯」原子店　驚傳熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
李海魯肉飯（原子店）為劉書甫的500碗名單之一。圖／劉書甫提供
李海魯肉飯（原子店）為劉書甫的500碗名單之一。圖／劉書甫提供

台中的粉絲要把握機會了！開業已有47年、位於台中原子街的「李海魯肉飯（原子店）」，近期傳出因都更改建因素，預計將於8月結束營業。隨著消息出爐，網友也留言表示「這家真的很好吃」、「原子街的李海才是最好吃的」

「李海魯肉飯」與「山河魯肉飯」因同處於台中第二市場，因此被許多人列為「第二市場兩大魯肉飯」，各有不同的擁護者與特色。其中「李海魯肉飯」在台中擁有多間分店，位於原子街、篤行路口的「李海魯肉飯 原子店」，開業至今已有47年歷史，提供有魯肉飯、冬粉湯、肚湯等多種餐點與湯品，還有許多小菜可以搭配，而且自早上4:30就開始營業，因此是許多台中人的口袋名單。在「500碗」的名單當中，美食作家劉書甫就為原子店投下一票，並且評論「白飯煮到恰到好處，焢肉可指定肥瘦，風味乾淨溫潤。每碗皆附醃漬嫩薑，讓味覺清零，發揮極佳的味覺搭配，另可以推薦搭配豬腦湯或筍湯。」

近期，藝人李易發表自己前往李海魯肉飯（原子店）用餐的影片，結果店家在影片中表示，因為當地要蓋國宅，所以預計將會在8月結束營業。隨著消息出爐，李易在影片中也直呼「天啊！什麼意思！又少了一家店了」粉絲們得知後，也在影片下方留言，表示「這間原子街確實真的好吃 比市場還好」、「這真的超好吃！我從小朋友吃到當媽了！」、「從小吃到大的滷肉飯要休息了！」

影片 粉絲

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