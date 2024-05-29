SOGO大巨蛋14家餐廳特色指南與開幕優惠 5/30揪伴開吃

緊鄰國父紀念館、松菸的SOGO大巨蛋，匯聚14家餐飲的「潮美食公園」即將在5月30日率先見客。圍繞在大巨蛋周邊圓形廣場的14家餐廳，皆為獨立街邊店，讓店裝風格主題可以完整呈現，其中包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，以下分別介紹特色主題餐廳與開幕優惠。

北面共7家主題餐廳，最適合親子萌寵前往：

★TOK盡興食光（寵物友善）5/30開幕

「TOK盡興食光」獨特新亞洲風味料理搭配精選紅白酒、台灣在地精釀啤酒，客單價800元至1,000元。5/30-6/6開幕優惠餐點：客家冠軍豬腳優惠價590元。開幕主題活動6/7-6/16：TOK x 澳洲精品咖啡品牌ST. ALi快閃，邀請澳洲墨爾本咖啡廳「ST. ALi」驚喜來台快閃，ST. ALi Head Barsita Alex Wang將親自出杯，帶來最正統又迷人的澳式咖啡。

座位數53席，營業時間：11:00～22:00

「TOK盡興食光」店觀示意圖。圖／SOGO提供 「TOK盡興食光」客家冠軍豬腳。圖／SOGO提供

週末炸雞漢堡俱樂部，打造全新精品速食品牌，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，選擇你最愛的辣度，搭配啤酒或汽水，帶來台北最快樂的炸雞天堂，客單價200元至250元。5/30-6/9開幕優惠，推出每天消費前100位送炸雞券&周末炸雞漢堡俱樂部限定紀念品。

座位數100席，營業時間：11:00~22:00

週末炸雞漢堡俱樂部。記者王聰賢／攝影 週末炸雞漢堡俱樂部與香雞城聯名套餐。記者王聰賢／攝影

★PRESERVE（百貨首店）（蔬食料理、寵物友善）5/30開幕

以「bread, coffee, and good eating.」為主打，每天提供各式各樣新鮮現烤的麵包及創新餐點，將保存自然、守護地球的理念融入在每道菜色中，客單價600元至800元。5/30開幕優惠：開幕首二周消費滿100元送任一口味現烤可頌。(每人每次限送一份，每日限量50份送完為止)

座位數130席，營業時間：09:00-22:00

「PRESERVE」主打蔬食料理、寵物友善餐廳。記者王聰賢／攝影 「PRESERVE」各式各樣新鮮現烤麵包。記者王聰賢／攝影

★螢火部落（百貨首店）（寵物友善）5/30開幕

以鑄火料理餐酒為招牌，將自然、露營和美食，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤，菜色融入大自然的元素，客單價1400元至2000元。5/30-6/30開幕優惠，啜飲式調酒買二送一、單筆滿2000元以上且有包含鑄火料理，贈炸物一份。

座位數70席，營業時間：周日-周四11:00～凌晨02:00 / 周五-周六11:00～凌晨03:00

「螢火部落」店景示意圖。圖／SOGO提供

★武蔵野森珈琲Diner（寵物友善）6/25開幕

以日本高原木質調森林系元素融入空間設計，不同座椅凸顯輕鬆、獨立、寬敞增加用餐趣味性。樹幹、小動物讓森林自然氣息延展到全店。伴隨柔和的大自然與輕鋼琴音樂，感受森林帶來的療癒感，客單價400元至600元。

開幕優惠：消費滿1000元加贈200元抵用券(可累贈，券限下次消費使用，滿600元折100 元)、雲雀會員點數2倍送、雲雀新入會員贈點數5點。

座位數159席，營業時間：07:30-22:00

「武蔵野森珈琲Diner」店景。圖／SOGO提供 「武蔵野森珈琲Diner」原味舒芙蕾鬆餅。圖／SOGO提供

★SPORTS NATION（全台首店）6/25開幕

為金色三麥旗下、台灣在地全新精釀啤酒品牌，主打全台純度最高的運動餐廳!，全視線觀賽螢幕與數位互動，完美連結球場到酒場，還端出爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆。客單價400元至800元。

開幕優惠：開幕首七日調酒牆暢飲1小時，優惠價299元。7/31前穿球衣至 SPORTS NATION，享調酒牆暢飲1小時，優惠價299元。

座位數232席，營業時間：11:00-00:00

美式運動餐廳「SPORTS NATION」店景。圖／SOGO提供

★漢堡排嘉（預計8月開幕）

來自日本的炭火漢堡排專門店漢堡排嘉，繼台灣首店在Global Mall新北中和登場後，接著插旗SOGO大巨蛋。

來自日本的炭火漢堡排專門店「漢堡排嘉」，預計8月進駐SOGO大巨蛋。圖／摘自ハンバーグ嘉 臉書

南面共7家主題餐廳，主打美食不夜城：

★大巨星港式飲茶餐酒館（全台首店）6/25開幕

京星港式飲茶旗下新品牌，大巨星港式飲茶餐酒館主打創新、顛覆饕客對粵式料理的想像，以地道的港式餐飲結合以茶為基底的星空調酒，讓客人在繁忙生活節奏裡放慢時間，放鬆餐酒享受。客單價400元至600元。

開幕優惠6/25-7/10：龍鬚拈紅玉期間限定(限內用)生菜龍鬚金絲蝦＋桂花紅豆糕，原價330元， 特價268元。

座位數195席，營業時間：24小時

大巨星港式飲茶餐酒館店景示意圖。圖／SOGO提供

★湊湊火鍋·茶憩（全台首店）6/25開幕

湊湊，全球250＋門店的聚會火鍋。以「火鍋·茶憩」複合式業態，秉承一店一景設計，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體，刷新火鍋店固有印象。提供台式麻辣為首的多款有料鍋、台式手搖飲等聚會美食。客單價500元至1000元。

開幕優惠：日本A5級和牛5.3盎司，加購價388元(每桌限一份) ；成為iXiabu會員即可免費獲得炭焙烏龍珍珠奶茶；開幕首周限定優惠餐點6折起。

湊湊火鍋·茶憩店景示意圖。圖／SOGO提供

座位數156席，營業時間：11:00-凌晨02:00

★Lit Lit（全台首店）5/30開幕

主打Brunch Bar，以輕盈早午餐為前導，徜徉於輕酒精與無酒精飲品，為繁忙日常注入蓬鬆感，客單價600元至800元。5/30-6/2開幕優惠指定品項買一送一「楊桃梅子綠」無酒精售價150元、有酒精售價250元；「蘋果櫻花咖啡」無酒精售價150元、有酒精售價250元。

座位數60席，營業時間：10:00-凌晨02:00

主打Brunch Bar的「Lit Lit」。記者王聰賢／攝影 「Lit Lit」以輕盈早午餐為主要特色。記者王聰賢／攝影

★STAR HUTONG星胡同（全台首店）5/30試營運開幕

為首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，由星宇航空、胡同燒肉與VG TAIPEI三方聯手，將燒肉與餐酒館融合，提供跨國界的主題套餐，打造與眾不同的燒肉新體驗。主打套餐形式，客單價1800元至3000元。5/30-6/9開幕優惠：凡點指定特餐贈神秘菜色一品。

座位數50席，營業時間：17:30-00:00 （營運期間採完全預約制）

STAR HUTONG星胡同店景示意圖。圖／SOGO提供

★紫木槿（台北首店）5/30開幕

「紫木槿 韓餐酒館」是大巨蛋的限定門店，餐點主要以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味，引出韓食新體驗。客單價600元至1200元。開幕優惠：5/30開幕當天全品項5折(開幕首日僅供現場候位) 、5/31-6/6消費，築間會員點數2倍送。

座位數61席，營業時間：11:00-凌晨02:00

紫木槿韓餐酒館店景示意圖。圖／SOGO提供

★一風堂BAR IPPUDO（全球概念店）5/30開幕

1985年誕生於福岡博多的一風堂，目前全球分店已超過200家，特別為台北大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵外，更推出多項特色料理及精緻酒水、飲品。客單價400元至800元。

座位數53席，營業時間：11:00-00:00

一風堂BAR IPPUDO全球概念店。記者王聰賢／攝影 一風堂BAR IPPUDO餐點。圖／SOGO提供

★掌門精釀啤酒餐廳 5/30開幕

大巨蛋店內供應16款生啤酒，超過百種酒款不定期替換，滿足不同口味的愛好者。也提供多種類異國料理和份量滿點的牛排等餐點，還有美味輕食與咖啡，在把酒言歡的同時，也能盡情享用佳餚。

5/30-6/9開幕優惠：四款暢銷精釀啤酒第二杯半價，店內用餐滿500元贈指定酒款120ml一杯。

座位數70席，營業時間：11:00~00:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康