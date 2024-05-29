夏日來場輕旅行！必備小物讓旅遊還能拍出美照
迎接夏日，來場輕旅行吧！如果時間不多，更可以在台灣來場2～3天的小旅行，不管到台南古城、新竹風城、台東濱海等，周末就能出發。但輕旅行中，最重要當然是要拍出美照，想要拍出美照，更要準備好各種實用小物，隨時讓自己保持在最佳狀態，就能拍出絕佳美照。
旅行時，一咖好的行李箱相當重要，HANDS台隆手創館引入行李箱專業品牌Innovator，在美麗華店及LaLaport台中大店可買到，24吋美型旅行箱適合周末使用，採用德國拜耳超耐用PC塑料，並有日本靜音輪裝置，外製拉桿加大空間容量。
要隨時維持好造型，台灣獨家專利設計的PINGO Qmini極輕隨身掌型吹風機，只有184g重量，還有超大出風量，都能吹出完美造型；還能搭配ELECOM NOGI USB迷你離子夾，使用行動電源就能用，小巧造型可放置包包中，隨時拍照前就能美髮使用，還具有三段控溫模式。
到外面玩，要注意防曬與防蚊，物理性防曬首推日本UV CUT COOL護指防紫外線涼感袖套，採用隔熱涼感纖維，抗紫外線指數高達50+；化學防曬可入手IVIBEKES防曬噴霧，最高防曬系數達SPF50+、PA++++，添加8種肌膚保濕修護成分，帶妝也能使用；到戶外別忘記防蚊，天然植物配方製成汪汪隊防蚊貼片，戶外使用超方便；面對炎熱天氣必備的KINYO手持充電風扇，有三檔風速，可手持也能立於桌面，具有多種功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言