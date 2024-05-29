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夏日來場輕旅行！必備小物讓旅遊還能拍出美照

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
日本UV CUT COOL護指防紫外線涼感袖套／580元。圖／台隆手創館提供
日本UV CUT COOL護指防紫外線涼感袖套／580元。圖／台隆手創館提供

迎接夏日，來場輕旅行吧！如果時間不多，更可以在台灣來場2～3天的小旅行，不管到台南古城、新竹風城、台東濱海等，周末就能出發。但輕旅行中，最重要當然是要拍出美照，想要拍出美照，更要準備好各種實用小物，隨時讓自己保持在最佳狀態，就能拍出絕佳美照。

旅行時，一咖好的行李箱相當重要，HANDS台隆手創館引入行李箱專業品牌Innovator，在美麗華店及LaLaport台中大店可買到，24吋美型旅行箱適合周末使用，採用德國拜耳超耐用PC塑料，並有日本靜音輪裝置，外製拉桿加大空間容量。

要隨時維持好造型，台灣獨家專利設計的PINGO Qmini極輕隨身掌型吹風機，只有184g重量，還有超大出風量，都能吹出完美造型；還能搭配ELECOM NOGI USB迷你離子夾，使用行動電源就能用，小巧造型可放置包包中，隨時拍照前就能美髮使用，還具有三段控溫模式。

到外面玩，要注意防曬防蚊，物理性防曬首推日本UV CUT COOL護指防紫外線涼感袖套，採用隔熱涼感纖維，抗紫外線指數高達50+；化學防曬可入手IVIBEKES防曬噴霧，最高防曬系數達SPF50+、PA++++，添加8種肌膚保濕修護成分，帶妝也能使用；到戶外別忘記防蚊，天然植物配方製成汪汪隊防蚊貼片，戶外使用超方便；面對炎熱天氣必備的KINYO手持充電風扇，有三檔風速，可手持也能立於桌面，具有多種功能。

夏日來場輕旅行吧。圖／摘自pexels
夏日來場輕旅行吧。圖／摘自pexels
IVIBEKES防曬噴霧150G／特價199元。圖／台隆手創館提供
IVIBEKES防曬噴霧150G／特價199元。圖／台隆手創館提供
Innovator雙前開剎車行李箱24吋／特價7,664元。圖／台隆手創館提供
Innovator雙前開剎車行李箱24吋／特價7,664元。圖／台隆手創館提供
PINGO Qmini 極輕隨身掌型吹風機／880元。圖／台隆手創館提供
PINGO Qmini 極輕隨身掌型吹風機／880元。圖／台隆手創館提供

行李箱 防曬 防蚊

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