夏日來場輕旅行！必備小物讓旅遊還能拍出美照

迎接夏日，來場輕旅行吧！如果時間不多，更可以在台灣來場2～3天的小旅行，不管到台南古城、新竹風城、台東濱海等，周末就能出發。但輕旅行中，最重要當然是要拍出美照，想要拍出美照，更要準備好各種實用小物，隨時讓自己保持在最佳狀態，就能拍出絕佳美照。

旅行時，一咖好的行李箱相當重要，HANDS台隆手創館引入行李箱專業品牌Innovator，在美麗華店及LaLaport台中大店可買到，24吋美型旅行箱適合周末使用，採用德國拜耳超耐用PC塑料，並有日本靜音輪裝置，外製拉桿加大空間容量。

要隨時維持好造型，台灣獨家專利設計的PINGO Qmini極輕隨身掌型吹風機，只有184g重量，還有超大出風量，都能吹出完美造型；還能搭配ELECOM NOGI USB迷你離子夾，使用行動電源就能用，小巧造型可放置包包中，隨時拍照前就能美髮使用，還具有三段控溫模式。