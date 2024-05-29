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雄獅Ｘ欣講堂4大風格旅人帶路！融融歷險記前進金字塔

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
周有煦攝影教學行程，獨家包場拍攝安藤忠雄設計的中之島兒童圖書館。圖／周有煦提供
周有煦攝影教學行程，獨家包場拍攝安藤忠雄設計的中之島兒童圖書館。圖／周有煦提供

疫後旅遊型態與消費行為都有大轉變，雄獅旅遊觀察，結合興趣、具專業性的主題旅遊產品，或是造訪特殊旅遊國家，都較以往更受青睞。因此，雄獅與深耕興趣分眾平台的「欣講堂」合作，推出一系列「風格旅人帶路」主題遊程。

此系列首波主打藝術文化、建築設計、攝影美學和世界探索四大主題，邀請人氣旅遊YouTuber融融歷險記、究方社創意總監方序中、攝影名師周有煦、藝術美學講師洪秀華和攝影家動感小帆、極地旅人李德惠等隨團解說，帶領旅客用不一樣的角度探索埃及、日本、摩洛哥等地。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑表示，對台灣人而言，「出國旅遊」已經是剛性需求，但仍有許多旅客更在意「稀缺資源」與「名人推薦」的多元精緻主題旅遊行程，而這也是市場上少見的旅遊商品，因此，希望透過風格名人的專業力、社群力和號召力，再透過欣講堂長期經營的分眾主題，依照旅客的興趣和需求量身打造行程。

走遍世界70多國、擁有逾60萬訂閱的旅遊冒險YouTuber「融融歷險記」，首次帶路之旅，將前往擁有神秘古文明的埃及，行程包括深入黑白沙漠秘境、探訪各式神廟與金字塔、搭乘輕奢河輪，以及獨家安排的垃圾城、洞穴教堂等融融獨家開羅景點，消息一出即引起熱烈迴響，甚至還有遠從馬來西亞的民眾報名參與。

攝影名師「周有煦」推出的千年京都、山陰山陽街拍團，主打街拍、建築攝影教學和藝術導覽雙講師陣容，走訪鳥取沙丘、倉敷美觀地區，並包場拍攝安藤忠雄設計的中之島兒童圖書館。攝影旅遊家「動感小帆」則將帶隊前往摩洛哥，與當地柏柏爾人互動，拍攝德吉瑪廣場和「山羊上樹」奇景。而專注極光攝影、被譽為極地旅人的名師「李德惠」，也將端出壓箱極光行程，前往冰島與北歐開啟深度體驗極光之旅。

針對建築設計與藝術文化主題，則邀請究方社創意總監「方序中」和藝術導覽講師「洪秀華」規劃專屬行程。方序中將帶領團員前往德國，探訪英國傳奇搖滾歌手大衛．鮑伊的創作軌跡，並參觀柏林博物館島，也將品嘗水手料理、水煮豬腳、咖哩香腸等北德經典菜式；洪秀華則策劃深度日本藝術祭之旅，透過導覽藝術作品、搭乘觀光列車及品嚐地方特色餐食，讓參團學員深刻感受日本藝術文化的魅力。

風格旅人帶路產品可查：https://feature.xinmedia.com/zh-tw/style_travel

京都街拍行程包含街拍、建築攝影教學和藝術導覽。圖／周有煦提供
京都街拍行程包含街拍、建築攝影教學和藝術導覽。圖／周有煦提供
透過藝術導覽、觀光列車及地方特色餐食，深刻感受日本藝術文化的魅力。圖／洪秀華提供
透過藝術導覽、觀光列車及地方特色餐食，深刻感受日本藝術文化的魅力。圖／洪秀華提供
究方社創意總監方序中，將帶領大家透過音樂、建築與藝術發現柏林之美。圖／方序中提供
究方社創意總監方序中，將帶領大家透過音樂、建築與藝術發現柏林之美。圖／方序中提供
融融歷險記首次開團探索埃及古文明巡禮。圖／融融歷險記提供
融融歷險記首次開團探索埃及古文明巡禮。圖／融融歷險記提供
動感小帆將帶大家探索、拍攝摩洛特殊奇觀羊上樹。圖／動感小帆提供
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