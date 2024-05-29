TUMI與麥拉倫車隊好交情再加溫！聯手推出Extreme迷你系列限定袋包

TUMI自2019年以來一直與麥拉倫F1車隊和麥拉倫汽車的合作，並於今年2月起擴大合作範圍，成為NEOM麥拉倫Extreme E車隊和麥拉倫Shadow電競隊的官方指定行李箱裝備品牌。同時推出全新TUMI與McLaren Extreme迷你系列結合尖端技術和創新設計，彰顯雙方對卓越性能的追求。

TUMI與麥拉倫聯手推出的Extreme迷你系列袋包，每件作品均採用如同車身的全焊接結構和最先進材料與技術。聯名系列單品無襯裡、輕盈且防水，具備TUMI+收納配件兼容功能，並與麥拉倫車身的色彩相呼應，像是Terrain後背包為扁平式開口搭配磁扣，附有可收納的胸帶兼掛包帶以及適合15吋PC或16吋MacBook Pro的帶軟墊專用口袋。Throttle旅行袋有頂部提把和軟墊背板、隱藏式磁扣拉鏈開口，以及可收納的胸帶和後背包帶。小型Rally單肩包是拉鍊開口，另附有一個開放式口袋和背面的透明拉鍊口袋。而且這些商品都可以裝入可重複使用的壓縮收納袋中，展現品牌對環境影響的考量和永續精神。

RIMOWA最新品牌形象廣告為體現悠久工藝價值，展示行李箱經過品牌技師之手製作並送達至主人手中的過程。圖／RIMOWA提供

另一方面，除了名人代言之外，RIMOWA最新品牌形象廣告為體現悠久工藝價值，以ENGINEERED FOR LIFE匠心工藝終生淬鍊為主題拍攝，並讓招牌Original系列產品為焦點，帶領消費者踏上行李箱演變的旅程。系列廣告從RIMOWA位於科隆的工廠開始，展示行李箱經過品牌技師之手製作並送達至主人手中的過程，由導演二人組rubberband指導拍攝，讓維修中心的專業維修技師為主角，呈現品牌致力於打造堅固耐用行李箱和終身保固服務的承諾。

TUMI | McLaren Extreme系列Terrain後背包，35,800元。圖／TUMI提供