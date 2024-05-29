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最時髦的微型前衛雕塑 LOEWE x Lynda Benglis首飾系列
LOEWE推出與前衛雕塑藝術家Lynda Benglis合作設計的首飾系列，包括耳環、項鍊、戒指、手環、胸針等不同品項，均於先前巴黎舉行的2024春夏女裝系列時裝秀中首度亮相，共有二十款設計。飾品配戴在不停活動的身上，與藝術家創作的雕塑隨周圍環境不斷轉化的意念相呼應。
1941年出生於美國路易斯安那州 Lake Charles的Lynda Benglis是當今最有影響力的藝術家之一，作品為全球知名美術館典藏。創作超過六十年來，她樂於研究開拓材料及技術的可能性，選用多元化材料如聚氨酯、乳膠、金粉 、紙、石膏、青銅及水等創作，不斷挑戰雕塑創作的固有觀念。系列首飾以可穿戴的雕塑發想，這位戰後美國雕塑界的重量級藝術家於墨西哥州聖塔菲的工作室，透過運用薄箔、金屬網、黏土、金屬線和聚氨酯等材料創作模型，透過打結、褶皺及擠壓等形式，並將之轉化成以 18K 金、純銀、鋁金屬、琺瑯及水晶的小型雕塑。
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