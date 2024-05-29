雙「星」饗宴最後機會！台港文華東方星廚聯手 4日快閃

台北文華東方酒店「雅閣」與香港文華東方酒店「文華廳」兩位星廚聯手的「雙廚四手聯烹雙星饗宴」即將於明（5月30日）登場，共計4天快閃、僅提供6個餐期，據了解，目前訂位已八成滿，想品賞雙星首度聯手的料理，預約得快。

台北文華東方酒店為歡慶開業10周年，推出一系列「星光熠熠」的頂級餐飲活動，延續Bencotto 9位名廚10顆米其林星級饗宴的話題，酒店將於連續6年榮獲《米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳壓軸推出4日限定四手聯烹雙星饗宴。邀請香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強來台客座，並攜手「雅閣」中餐廳主廚鄭國雄，於5月30、31日的晚餐，及6月1日至2日的午餐和晚餐期間推出雙廚四手聯烹雙星饗宴。雖說是四手聯烹，其實黃永強率領共4位名廚自香港抵台，顯見對此次活動的重視。

黃永強擁有近四十年的掌廚經驗，是其家族的第三代大廚，獲獎無數，而香港文華廳更是連續11年摘星餐廳。「雅閣」主廚鄭國雄出生於香港，擁有逾25年豐富的廚藝經歷，為此次活動，他笑說，「私藏的25頭鮑全都出盡了」。

精彩菜色包括「文華廳」招牌「八寶岩米釀一口乳豬」，以極難取得、生長於尼泊爾岩石上的米入饌，混合糯米、肉碎、冬菇、鹹蛋黃、蝦米、芡實和新鮮薏仁一同釀在乳豬內，底部放上一片焦糖化的鳳梨並刷上乳豬醬，搭配以柚子醋浸漬的小黃瓜，乳豬油脂豐厚了八寶滋味，讓人印象深刻。

向傳統廣東菜致敬的湯品「松茸愉耳黃耳燉雪蓮」，選用珍貴的三種菇菌，燉煮8~9個小時，蔬菜熬出的湯底清新香甜，是一道適合夏日消暑潤肺的湯品。

而黃永強摘下2016「美食之最大賞」的「至高榮譽金獎」及「金獎」的「玉鱗魚躍逐金波」，則讓人不忍下箸。底部是高湯蒸蛋，龍蝦肉及海膽狀似岩石，兩尾迷你金魚若在池中暢游，鮮活已極，菜色美麗如畫。

而讓鄭國雄珍藏盡出的「極品日本溏心吉品鮑」，日本25頭吉品鮑鮮甜彈牙，熬煮的醬汁搭配脆口清甜的青江菜，也適合來碗白飯，更添鮮香。

媒體最熱衷的畫面，當數點心「棋逢敵手」，仙氣飄飄的煙霧裡，象棋上桌，主廚將紫薯酥及鳳梨酥製成雙色棋子，棋子在霧中若隱若現，玩味十足。