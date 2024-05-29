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皇家禮炮21年馬球系列第六代 邁阿密限定版發行

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「皇家禮炮21年馬球系列第六代邁阿密限定版」建議售價4,900元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮21年馬球系列第六代邁阿密限定版」建議售價4,900元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌之王「皇家禮炮」自2017年起以承襲百年的皇室運動「馬球」為靈感，持續推出一系列馬球限量酒款，自此成為威士忌酩家臻藏首選。今年皇家禮炮延續標誌性馬球賽事據點主題，推出「皇家禮炮21年馬球系列第六代邁阿密限定版」，以粉紅色酒瓶包裝，象徵邁阿密名聞遐邇的粉紅色日落美景。

嶄新上市的「皇家禮炮21年馬球系列第六代邁阿密限定版」，是皇家禮炮首款雙重過桶之作，首席調酒師Sandy Hyslop大膽嘗試兩大經典美國威士忌過桶——「初次填裝波本桶」與「初次填裝裸麥桶」，結合出神入化的雙重過桶技藝，交織出一款充滿美國文化底蘊的馬球限量之作。新酒款有著極為鮮明的美國風味特色，波本桶賦予滑順香草與椰子香氣；裸麥桶則捎來清新的草本及香料氣息，交織梨子、白巧克力、杏桃等甜美香氣。

Sandy Hyslop表示：「邁阿密是一座魅力四射的都市，我想以嶄新的維度，打造出一款讓人感到無比振奮的威士忌，同時彰顯皇家禮炮無懼創新的精神，因此首次嘗試雙重過桶工序，透過臻選兩款最具美國風味代表的橡木桶，襯托出皇家禮炮滴滴21年以上酒液的美好，不僅賦予酒款更加鮮明的甜美和辛香氣息，堆疊出層次分明的風味，更呼應邁阿密無可比擬的城市特色。」

新酒款整體設計巧妙融入邁阿密的標誌性元素，其中最引人注目的粉紅色酒瓶包裝，讓人彷彿漫步於頂奢棕櫚樹海灘，近距離觀賞粉紅色日落美景。精緻得令人驚艷的展示盒裝完整收納邁阿密風情，沙灘上一棟棟裝飾藝術（Art Deco）建築，映襯著馬背上英姿煥發的馬球騎士，邁阿密著名的棕櫚樹、紅鶴與深淺交織的海上粉色日落餘暉，照耀場邊俯瞰星光熠熠的馬球賽事一邊品飲威士忌的時尚人士，封存了最迷人的邁阿密之美。

自 2009 年以來即擔任皇家禮炮世界馬球大使、歷代家族更與馬球運動淵源至深的國際馬球選手Malcolm Borwick表示：「邁阿密是一個非常特別的地方，作為當代馬球之都與國際賽事的重要據點，充滿了深厚的文化與無與倫比的活力，我在此度過了無數的美好時光，皇家禮炮透過21年以上高年份的威士忌酒液，完美展現出這座城市的魅力，彷彿可以嘗到陽光親吻過的棕櫚樹與粉紅夕陽，一種專屬於美國邁阿密獨特的美。」 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「皇家禮炮21年馬球系列第六代邁阿密限定版」有著極為鮮明的美國風味特色。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮21年馬球系列第六代邁阿密限定版」有著極為鮮明的美國風味特色。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮21年馬球系列第六代邁阿密限定版」以粉紅色酒瓶包裝，象徵邁阿密名聞遐邇的粉紅色日落美景。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮21年馬球系列第六代邁阿密限定版」以粉紅色酒瓶包裝，象徵邁阿密名聞遐邇的粉紅色日落美景。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮馬球系列拓展疆界至魅力之都邁阿密，恣意品味極致新奢生活。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮馬球系列拓展疆界至魅力之都邁阿密，恣意品味極致新奢生活。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國 邁阿密

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