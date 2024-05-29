現省2792！漢堡王「最新優惠券」出爐 8種商品買1送1

隨著5月進入尾聲，「漢堡王」自6月1日起，推出「堡到成功」優惠券，提供8款明星商品買1送1，還有銅板下午茶、小資滿足餐、雙人激省餐等不同優惠，共計可省2,792元。另外「火烤雞腿培根堡」也預計在6月1日限時回歸市場，還有一系列「618優惠」即將登場。

適用於6月1日至6月30日的「堡到成功」優惠券，提供5大系列方案。其中「買1送1」包括有4塊雞塊、辣薯球（小）、洋蔥圈（小）、薯條（小）、大杯飲料、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡等8種品項，最高現省109元。「1+1$69」系列中，提供田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡等6種主食（6擇1），可以自由搭配玉米濃湯、薯條、飲料或蘋果派（4擇1），每套優惠價69元。除此之外，還有4款「銅板下午茶」、10組「小資滿足餐」，以及6款「雙人激省餐」可以選擇。